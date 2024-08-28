Kılıçdaroğlu'na 3,5 yıla kadar hapis istemiyle dava

Eski CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu hakkında "Suç ve suçluyu zincirleme övme" suçlamasıyla 3,5 yıla kadar hapis istemiyle dava açıldı. Kılıçdaroğlu davada herhangi bir ceza alırsa siyasi yasaklı konuma gelecek.

Kılıçdaroğlu'na 3,5 yıla kadar hapis istemiyle dava

MHP Genel Başkan Yardımcıları İzzet Ulvi Yönter, Fethi Yıldız ve İsmail Faruk Aksu, 2022 yılının Şubat ayında Ankara Cumhuriyet Başsavcılığı'na başvuruda bulunarak, Kılıçdaroğlu hakkında şikayetçi oldu. O tarihte milletvekili dokunulmazlığı bulunması nedeniyle Kılıçdaroğlu hakkında herhangi bir işlem yapılmadı.

Eski Genel Başkanı 'nun dokunulmazlığının kalkmasının ardından ise şikayet işleme konuldu. Ankara Cumhuriyet Başsavcılığı tarafından hazırlanan iddianame kabul edildi. "Suç ve suçluyu zincirleme övme" suçlaması yöneltilen Kılıçdaroğlu için 2 buçuk yıldan 3 buçuk yıla kadar hapis cezası ve siyasi yasak talep edildi.

Eski CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu bu davada herhangi bir ceza alması durumunda siyasi yasaklı hale gelecek.

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