AK Parti Sözcüsü Ömer Çelik, CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu'na yapılan saldırıyı kınadı.



Çelik, Twitter hesabından yaptığı paylaşımda, "Her türlü şiddet eylemini kınıyoruz. Sayın Kılıçdaroğlu’na geçmiş olsun diyoruz. Hukuk dışına çıkmaya kimsenin hakkı yoktur. Şiddet bir hak arama ya da protesto yolu değildir. Sorumlular açığa çıkarılacak ve gereken yasal işlem yapılacaktır." ifadelerine yer verdi.

"ASLA KABUL EDİLEMEZ"

AK Parti Genel Başkanvekili Numan Kurtulmuş ise CHP Genel Başkanı Kılıçdaroğlu'nun uğradığı saldırıyı kınadı.

Kurtulmuş, Twitter hesabında yaptığı paylaşımda, "Yüreğimizi yakan şehitlerimizin acısı hepimizin ortak hüznüdür. Millet olarak hem teröre karşı dik duruşumuzu hem de sağduyulu ve vakur tavrımızı her koşulda korumalıyız. Sayın Kılıçdaroğlu'na karşı gerçekleştirilen müessif saldırı son derece üzüntü vericidir ve asla kabul edilemez." ifadelerine yer verdi.

TBMM Başkanı Mustafa Şentop, konuya ilişkin, "Bunu yapanların bir provokasyon içerisinde olduklarını düşünüyorum. Arkasındaki planlamanın da ortaya çıkarılması gerektiği kanaatindeyim" dedi.



İçişleri Bakanı Süleyman Soylu, saldırının kabul edilemeyeceğini ve tüm yönleriyle araştırıldığını bildirdi.



Adalet Bakanı Abdulhamit Gül, saldırıyı Twitter'dan yayımladığı mesajla kınadı.



Gül, "Kendisine geçmiş olsun dileklerimi iletiyorum. Şiddetin hiçbir türünün demokratik siyasete gölge düşürmesine izin vermeyeceğiz" dedi.



Dışişleri Bakanı Mevlüt Çavuşoğlu da, "Kılıçdaroğlu'na yapılan saldırıyı kınıyorum. Kabul edilemez. Geçmiş olsun dileklerimi iletiyorum" mesajını paylaştı.



Cumhurbaşkanlığı Sözcüsü İbrahim Kalın da Twitter'dan yayımladığı mesajla saldırıyı kınadı.



Kalın, "Şiddet, demokratik bir hak arama ve tepki verme yöntemi olamaz. Kimsenin hukukun dışına çıkmasına müsaade edilmeyecektir" ifadelerini kullandı.



İYİ Parti Genel Başkanı Meral Akşener, saldırının ardından CHP Genel Merkezi’ne gitti ve Kılıçdaroğlu ile görüştü.



KILIÇDAROĞLU'NA SALDIRI ANI