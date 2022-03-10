Kılıçdaroğlu'na yumruk atan sanığa 3 yıl 10 ay hapis talebi

Ankara'nın Çubuk ilçesinde CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu'na yumruk atan sanık için 3 yıl 10 aya kadar hapis cezası istendi.



Şehit Piyade Sözleşmeli Er Yener Kırıkçı'nın, Çubuk'ta 21 Nisan 2019'da düzenlenen cenaze töreninde, CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu'na yönelik protestoların ardından olaylar çıktı. Bu sırada kalabalıktaki bazı kişiler Kılıçdaroğlu'na tekme ve yumruk savurdu.

Osman Sarıgün'ün attığı yumruk Kılıçdaroğlu'nun yüzüne isabet ederken, o anlar kameralara yansıdı. Daha sonra bir eve sığınan Kılıçdaroğlu, güvenlik güçleri tarafından zırhlı araçla bölgeden uzaklaştırıldı.

67 KİŞİ HAKKINDA DAVA AÇILDI

Olayların ardından başlatılan soruşturma kapsamında Çubuk Cumhuriyet Başsavcılığı, iki ayrı iddianame düzenleyerek toplam 67 kişi hakkında dava açtı.



Çubuk 2'nci Asliye Ceza Mahkemesindeki iki dosya birleştirildi. Aralarında Kılıçdaroğlu'na yumruk atan Osman Sarıgün'ün de bulunduğu tutuksuz 67 sanığın yargılanmasına devam edildi. Duruşmaya sanıklar ve taraf avukatları katıldı. Ayrıca bazı CHP milletvekilleri ve parti yöneticileri de duruşmayı takip etti.

REŞİT OLMAYAN SANIKLAR İÇİN ŞİKAYETİNİ GERİ ÇEKTİ

Duruşmada söz alan Kemal Kılıçdaroğlu'nun avukatı Celal Çelik, çocukların geleceğine sahip çıkılması gerektiğini vurgulayarak, Kılıçdaroğlu’nun olay tarihi itibarıyla 18 yaşından küçük olan 10 sanık hakkındaki şikayetinden vazgeçtiğini söyledi.

"KILIÇDAROĞLU'NU CENAZEDE HİÇ GÖRMEDİM"

Duruşmada savunma yapan sanıklardan Ramazan Değirmenci, olayla alakasının bulunmadığını, herkes gibi şehit cenazesine gittiğini söyleyerek, "Kılıçdaroğlu'nu cenazede hiç görmedim. Kalabalıkta ilerliyorduk. Bir anda izdiham oldu. Hiçbir şey anlamadım. Ben engelliyim. Kılıçdaroğlu'na yönelik herhangi bir slogan atmadım. Hakaret içerikli bir söylemim de olmadı. Kalabalığın itmesiyle ilerleyebildim. Çıkmaya çalıştım; ama çıkamadım" dedi.



RAPOR BEKLENEN SANIĞIN DOSYASI AYRILDI



Kılıçdaroğlu'nun avukatı Çelik ise, sanıklardan Ramazan Onbaşı yönünden adli tıp kurumundan akıl sağlığının yerinde olup olmadığına ilişkin rapor beklenmeden, dosyanın ayrılarak, davanın karara bağlanmasını istedi.

Daha sonra söz alan Cumhuriyet Savcısı, rapor beklenen sanık Ramazan Onbaşı yönünden davanın ayrılmasını talep etti. Hakim, ara kararında, yargılamanın makul sürede bitirilmesi için Onbaşı'nın dosyasının ayrıldığını bildirdi.



YUMRUK ATAN SANIĞA 3 YIL 10 AY HAPİS TALEBİ



Mütalaasını açıklayan savcı, sanık Osman Sarıgün'ün 'kamu görevlisine karşı görevinden dolayı alenen hakaret' ve 'kişiyi yerine getirdiği kamu görevinden dolayı basit tıbbi müdahale ile giderilebilecek şeklinde kasten yaralama' suçlarından 3 yıl 10 aya kadar hapisle cezalandırılmasını istedi.

DİĞER SANIKLAR İÇİN 26,5 YILA KADAR HAPİS İSTEMİ



Diğer 65 sanık için de 'kasten yaralama', 'kasten yaralamaya teşebbüs', 'kişiyi hürriyetinden yoksun kılma', 'görevi yaptırmamak için direnme', 'suç işlemeye alanen tahrik', 'kişiye yerine getirdiği kamu görevinden dolayı alenen hakaret' ve 'siyasi partilerin maliki olduğu eşyaya zarar vermek' suçlarından 1 yıl ile 26,5 yıl arasında değişen sürelerde hapisle cezalandırılması talep edildi.

Mahkeme mütalaaya karşı savunma yapmaları için sanıklara süre vererek, duruşmayı erteledi.