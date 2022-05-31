Kılıçdaroğlu'na yumruk atan sanığın cezası belli oldu

Ankara'nın Çubuk ilçesindeki şehit cenazesinde CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu'na yönelik saldırıyla ilgili 66 kişinin yargılandığı davada karar açıklandı.



Çubuk 2. Asliye Ceza Mahkemesi'ndeki duruşmaya sanıklar ve avukatları ile Kılıçdaroğlu'nun ve diğer müştekilerin avukatları katıldı.

Bazı CHP milletvekilleri ve parti yöneticileri de duruşmayı takip etti. Mahkeme Başkanı sanıkların son sözlerini dinledikten sonra hükmü açıkladı.

OSMAN SARIGÜN'E 3 YIL 23 AY 30 GÜN HAPİS CEZASI



Mahkeme, Kılıçdaroğlu'na yumruk atan sanık Osman Sarıgün'ü "kamu görevlisine karşı görevinden dolayı alenen hakaret" ve "kişiyi yerine getirdiği kamu görevinden dolayı basit tıbbi müdahale ile giderilebilecek şekilde kasten yaralama" ve "suç işlemeye alenen tahrik" suçlarından 3 yıl 23 ay 30 gün hapis cezasına çarptırdı.

DİĞER SANIKLARA 7 AY 15 GÜN İLA 8 YIL 6 AY 15 GÜN ARASINDA DEĞİŞEN SÜRELERDE CEZA VERİLDİ



Mahkeme diğer sanıkları da "kişiyi yerine getirdiği kamu görevi nedeniyle kasten yaralama", "kişiyi yerine getirdiği kamu görevi nedeniyle kasten yaralamaya teşebbüs", "cebir kullanarak kişinin yerine getirdiği kamu görevi nedeniyle birden fazla kişi tarafından birlikte kişiyi hürriyetinden yoksun kılma", "cebir kullanarak kişinin yerine getirdiği kamu görevi nedeniyle birden fazla kişi tarafından birlikte silahla kişiyi hürriyetinden yoksun kılma", "görevi yaptırmamak için direnme", "suç işlemeye alenen tahrik", "kişiye yerine getirdiği kamu görevinden dolayı alenen hakaret" ve "siyasi partilerin maliki olduğu eşyaya zarar vermek" suçlarından cezalandırdı.



Bu kapsamda, 55 sanık 7 ay 15 gün ila 8 yıl 6 ay 15 gün arasında değişen sürelerde hapis cezalarına çarptırıldı. 10 çocuğa da 2 yıl 2 ay 10 günden 3 yıl 7 ay 21 güne kadar hapis cezası verildi.



Mahkeme sanıklar hakkındaki adli kontrol kararlarını kaldırdı.