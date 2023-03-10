Kılıçdaroğlu'ndan 14 Mayıs değerlendirmesi

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan seçimlerin yenilenmesi kararını imzaladıktan sonra Türkiye'nin 14 Mayıs'ta sandığa gideceği kesinleşti. CHP Genel Başkanı ve Millet İttifakı'nın cumhurbaşkanı adayı Kemal Kılıçdaroğlu, seçim tarihine ilişkin "Türkiye'nin değişime ihtiyacı var hayırlı uğurlu olsun." dedi.

Kılıçdaroğlu'ndan 14 Mayıs değerlendirmesi
Cumhurbaşkanı Erdoğan imzaladı, seçimler 14 Mayıs'ta
Cumhurbaşkanı Erdoğan imzaladı, seçimler 14 Mayıs'ta Haberi Görüntüle

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, seçim kararının imzalamasının ardından YSK'da seçim takvimi açıkladı.

Cumhurbaşkanlığı ve milletvekili seçimleri 14 Mayıs Pazar günü yapılacak.

Seçim kararına ilişkin muhalefetten ilk değerlendirme geldi.

CHP Genel Başkanı ve Millet İttifakı'nın cumhurbaşkanı adayı , seçim tarihinin 14 Mayıs'ta yapılmasına ilişkin açıklama yaptı. Kılıçdaroğlu, "’nin buna ihtiyacı var, seçime ihtiyacı var. Değişime ihtiyacı var. Hayırlı uğurlu olsun." dedi.

YSK seçim sürecini açıkladı: Seçim ikinci tura kalırsa ne zaman yapılacak?
YSK seçim sürecini açıkladı: Seçim ikinci tura kalırsa ne zaman yapılacak? Haberi Görüntüle

KARAMOLLAOĞLU'NDA DA PAYLAŞIM

Millet İttifakı'nın bileşenlerinden Saadet Partisi Genel Başkanı Temel Karamollaoğlu da sosyal medya hesabından seçim kararını değerlendirdi.

Karamollaoğlu, "Hayırlı olsun. 'Yaşanabilir bir Türkiye'nin zamanı artık gelmiştir!" mesajını paylaştı.

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