Kılıçdaroğlu'ndan 14 Mayıs değerlendirmesi

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, seçim kararının imzalamasının ardından YSK'da seçim takvimi açıkladı.

Cumhurbaşkanlığı ve milletvekili seçimleri 14 Mayıs Pazar günü yapılacak.

Seçim kararına ilişkin muhalefetten ilk değerlendirme geldi.

CHP Genel Başkanı ve Millet İttifakı'nın cumhurbaşkanı adayı Kemal Kılıçdaroğlu, seçim tarihinin 14 Mayıs'ta yapılmasına ilişkin açıklama yaptı. Kılıçdaroğlu, "Türkiye’nin buna ihtiyacı var, seçime ihtiyacı var. Değişime ihtiyacı var. Hayırlı uğurlu olsun." dedi.