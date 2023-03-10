Kılıçdaroğlu'ndan 14 Mayıs değerlendirmesi

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, seçim kararının imzalamasının ardından YSK'da seçim takvimi açıkladı.
Cumhurbaşkanlığı ve milletvekili seçimleri 14 Mayıs Pazar günü yapılacak.
Seçim kararına ilişkin muhalefetten ilk değerlendirme geldi.
CHP Genel Başkanı ve Millet İttifakı'nın cumhurbaşkanı adayı Kemal Kılıçdaroğlu, seçim tarihinin 14 Mayıs'ta yapılmasına ilişkin açıklama yaptı. Kılıçdaroğlu, "Türkiye’nin buna ihtiyacı var, seçime ihtiyacı var. Değişime ihtiyacı var. Hayırlı uğurlu olsun." dedi.
KARAMOLLAOĞLU'NDA DA PAYLAŞIM
Millet İttifakı'nın bileşenlerinden Saadet Partisi Genel Başkanı Temel Karamollaoğlu da sosyal medya hesabından seçim kararını değerlendirdi.
Karamollaoğlu, "Hayırlı olsun. 'Yaşanabilir bir Türkiye'nin zamanı artık gelmiştir!" mesajını paylaştı.
Hayırlı olsun.— Temel Karamollaoğlu (@T_Karamollaoglu) March 10, 2023
"Yaşanabilir bir Türkiye"nin zamanı artık gelmiştir!