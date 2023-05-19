Kılıçdaroğlu'ndan 19 Mayıs mesajı

Millet İttifakı Cumhurbaşkanı adayı ve CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu, 19 Mayıs Atatürk'ü Anma, Gençlik ve Spor Bayramı dolayısıyla bir kutlama mesajı yayımladı.

Twitter'dan paylaşımda bulunan Kılıçdaroğlu, "Büyük Önderimiz Gazi Mustafa Kemal Atatürk'ün söylediği gibi, dahili ve harici bedhahlara karşı Türkiye, yine gençleriyle bir tarih yazmaya hazırlanmaktadır" dedi.

CHP Lideri, "Umudumuzu ve Atatürk'ün gençlere verdiği tarihsel görevi diri tutarak, kararlılıkla yürüyeceğiz. 19 Mayıs kutlu olsun." ifadesini kullandı.