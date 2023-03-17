Kılıçdaroğlu'ndan 2 partiye ziyaret

HÜSEYİN BAŞ İLE DE GÖRÜŞECEK



Saat 15'te Bağımsız Türkiye Partisi'ne gidecek olan Kılıçdaroğlu BTP Genel Başkanı Hüseyin Baş ile görüşecek.



BTP, 6'lı masanın 7. partisi olmak için bir girişimde buluşmuştu. İYİ Parti'nin olumlu çabasının ardından Millet İttifakı toplantısında BTP'nin eklenmesi istenmemişti.



HDP GÖRÜŞMESİ



Kılıçdaroğlu'nun HDP ile yapacağı görüşme de merak ediliyor.



18 Mart'a randevu alınmıştı. Ancak dün CHP'lilerin HDP yetkilileriyle temasının ardından toplantı ileri bir tarihe ertelendi.



CHP, cumartesi yapılacak görüşmenin cumaya çekilmesini istemiş ancak HDP Eş Genel Başkanlarının deprem ve sel felaketinin vurduğu illerde olacağı için bugüne randevu veremedikleri belirtildi.



Görüşmenin önümüzdeki hafta yapılması bekleniyor.