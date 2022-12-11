Kılıçdaroğlu'ndan "6 yaşında gelin" skandalına tepki

CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu, 6 yaşındaki bir çocuğun tarikat çatısı ve evlilik kisvesi altında yıllarca cinsel istismara maruz kaldığı iddiasına ilişkin açıklamalar yaptı. Kılıçdaroğlu, "Hayatımda çok az böyle öfkelendim" dedi.

Kılıçdaroğlu'ndan "6 yaşında gelin" skandalına tepki

"6 yaşında evlendirme" skandalı 'nin gündemini meşgul etmeye devam ediyor.

Konuyla ilgili CHP Genel Başkanı 'dan yeni bir açıklama geldi.

Halk TV’ye konuşan Kılıçdaroğlu, iddiaları "Hayatımda çok az böyle öfkelendim" sözleriyle değerlendirdi.

Olayı en başından itibaren yakından takip ettiğini söyleyen Kılıçdaroğlu, "Burada rezil bir tertip var" diyerek tepkisini dile getirdi.

" ÜSTÜ"

CHP Genel Başkanı, "Çocuğumuzun ayan beyan ifadelerini inceleme gereği bile duymayan savcıdan sahte kemik ölçümü yaptıran kişilere kadar büyük bir tertip söz konusu. Türkiye ayağa kalkmıştır. Bu ülkenin vicdanı, haysiyeti ve geleceği söz konusudur" ifadelerini kullandı.

CHP lideri, iddiaları "siyaset üstü" olarak değerlendirenleri de eleştirdi ve “İçimizi yakan bu durum siyasetin ana konusudur” dedi.

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