Kılıçdaroğlu'ndan "6 yaşında gelin" skandalına tepki

"6 yaşında evlendirme" skandalı Türkiye'nin gündemini meşgul etmeye devam ediyor.

Konuyla ilgili CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu'dan yeni bir açıklama geldi.

Halk TV’ye konuşan Kılıçdaroğlu, iddiaları "Hayatımda çok az böyle öfkelendim" sözleriyle değerlendirdi.

Olayı en başından itibaren yakından takip ettiğini söyleyen Kılıçdaroğlu, "Burada rezil bir tertip var" diyerek tepkisini dile getirdi.

"SİYASET ÜSTÜ"

CHP Genel Başkanı, "Çocuğumuzun ayan beyan ifadelerini inceleme gereği bile duymayan savcıdan sahte kemik ölçümü yaptıran kişilere kadar büyük bir tertip söz konusu. Türkiye ayağa kalkmıştır. Bu ülkenin vicdanı, haysiyeti ve geleceği söz konusudur" ifadelerini kullandı.

CHP lideri, iddiaları "siyaset üstü" olarak değerlendirenleri de eleştirdi ve “İçimizi yakan bu durum siyasetin ana konusudur” dedi.

