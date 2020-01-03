Kılıçdaroğlu'ndan ABD'nin Kasım Süleymani'yi öldürmesine ilişkin açıklama

CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu Ankara'da medya temsilcileri ile bir araya geldi.



Cumhuriyet Halk Partisi Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu, İranlı komutan Kasım Süleymani'nin Bağdat'ta Amerikan saldırısı sonucu öldürülmesini, "Süleymani'nin öldürülmesi Ortadoğu'da yeni ve büyük sorunların başlangıcı olabilir" şeklinde değerlendirdi.

Konuyla ilgili ise iktadara çağrıda bulunan Kılıçdaroğlu, "Ortadoğu'daki her olay Türkiye'yi etkileyecektir. Bizim Sayın Erdoğan'dan beklentimiz Ortadoğu politikalarında daha itidalli bir tutum takınması, Türkiye'yi Ortadoğu'daki ateşten uzak tutmasıdır" dedi.

EASTMED PROJESİ

Öte yandan partisinin 'hayır' oyu verdiği Libya tezkeresini değerlendiren Kılıçdaroğlu, Türkiye'nin, Libya'da Birleşmiş Milletler barış gücü oluşturulması talebinde bulunmasının en doğru yol olduğu görüşünü tekrarladı.

Kılıçdaroğlu konuyla ilgili şu görüşü dile getirdi: "Asker gönderdiniz Libya'ya ne olacak? Asker göndermekle Doğu Akdeniz'de oyunu bozduğunuzu düşünüyorsanız bozulmadığı görüldü. Onlar da oturdu Yunanistan ile anlaşma yaptı. Bir asker de Yunanistan'a gönderin o zaman."



Kılıçdaroğlu, acilen diplomasinin devreye sokularak bölge ülkeleriyle samimi ilişkiler kurulması gerektiğini söyledi.



BABACAN VE DAVUTOĞLU İTTİFAK

CHP liderinin gündeminde iç siyasete ilişkin gelişmeler de vardı.



Kılıçdaroğlu'na Ahmet Davutoğlu ve Ali Babacan'ın partilerinin Millet İttifakı içinde yer alıp almayacakları soruldu.



"Milet İttifakı'nın öngördüğü ortak noktalarda benzerliklerimiz çok fazla. Hatta yüzde 99 oranında diyebilirim. Parlamenter sistem, güçler ayrılığı gibi demokratik temel kurallar noktasında görüş birliği var. İttifak için erken, seçim ortamında bakacağız. "



YERLİ OTOMOBİL

CHP lideri Kılıçdaroğlu bir süre önce tanıtılan yerli otomobil için de, "Yerli araba yapmaya karşı çıkmak Türkiye'nin çıkarları açısından doğru değil. Türkiye teknolojideki hızlı değişimi yakalar ve sürdürürse bir dünya markası yaratabilir" şeklinde konuştu.



Bir gazetecinin sorusu üzerine Kılıçdaroğlu, "Yerli otomobili getirirlerse bir deneme turu yapabiliriz" dedi.



KANAL İSTANBUL

Kanal İstanbul projesinin olmayacağı iddiasını sürdüren Kılıçdaroğlu, "Bu bütçeyle yapacaklarla buyursunlar yapsınlar" şeklinde konuştu.

CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu iktidarın amacının gündem değiştirmek olduğunu da savundu.