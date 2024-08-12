Kılıçdaroğlu'ndan adaylık açıklaması

Eski CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu, CHP'nin olağanüstü tüzük kurultayını, genel başkan seçimli kurultaya çevirmek istediği iddialarına tepki gösterdi. Kılıçdaroğlu, "Genel başkanlığa aday olacak mısınız?" sorusuna da yanıt verdi.

Kılıçdaroğlu'ndan adaylık açıklaması

Eski Genel Başkanı , CHP'nin olağanüstü tüzük kurultayını, genel başkan seçimli kurultaya çevirmek istediği iddialarıyla ilgili konuştu.

Ekol TV yayınına konuk olan ve "Genel başkanlığa aday olacak mısınız?" sorusuna da yanıt veren Kemal Kılıçdaroğlu şunları söyledi:

"Parlamentoya girdiğimde de hiçbir zaman ben genel başkan olacağım diye bir düşüncem olmadı. O dönemde de delegeler, parti istediği için ben genel başkan oldum. Daha sonraki süreçlerde de hiçbir zaman ben genel başkan olacağım ey delegeler gelin bana imza verin demedim. Bugün de aynı düşüncedeyim.

"DELEGELER 'GELMEN LAZIM ARKADAŞ' DERSE, YOKSA NE YAPACAĞIM BEN?"

Delegeler derse ki 'Gelmen lazım arkadaş', onlar görev verirse, yoksa ben ne yapacağım? Genel başkanlık zaten yaptım, genel başkanlığın zor bir görev olduğunu da biliyorum. Genel başkanlığın hakkını vermek hele CHP'de çok kolay bir olay değildir. 'Genel başkan ol', 'Genel başkan olacaksın', ben bu tartışmaların tamamen dışında kalmak istiyorum. Gereksiz o kadar çok yalan haber, artık ben de bıktım gerçekten bıktım."

NTV’yi sosyal medyadan takip edin

Twitter Facebook

Öne Çıkan Video

Ölümden mucize kurtuluş: Duvarla araç arasında sıkıştılar

TÜRKİYE HABERLERİ

Son dakika Kahramanmaraş'ta deprem mi oldu? Az önce deprem Kahramanmaraş'ta nerede oldu? Kahramanmaraş deprem Kandilli ve AFAD son depremler listesi 12 Ağustos 2024

Son dakika Kahramanmaraş'ta deprem mi oldu? Az önce deprem Kahramanmaraş'ta nerede oldu? Kahramanmaraş deprem Kandilli ve AFAD son depremler listesi 12 Ağustos 2024

Bakırköy'de denize giren gençten acı haber

Bakırköy'de denize giren gençten acı haber

Mersin'de orman yangını: Ekipler müdahale ediyor

Mersin'de orman yangını: Ekipler müdahale ediyor

D-100'de 4 araç birbirine girdi: Yaralılar var

D-100'de 4 araç birbirine girdi: Yaralılar var

Savunma Bakanı Güler: Koşullar oluşursa Türkiye ve Suriye normalleşme için bir araya gelebilir

Savunma Bakanı Güler: Koşullar oluşursa Türkiye ve Suriye normalleşme için bir araya gelebilir

TCDD 195 sürekli işçi alımı yapacak (TCDD işçi alımı başvuru şartları ve tarihleri)

TCDD 195 sürekli işçi alımı yapacak (TCDD işçi alımı başvuru şartları ve tarihleri)

DAHA FAZLA GÖSTER

Sayfa Yükleniyor...