Kılıçdaroğlu'ndan adaylık açıklaması

Fox TV'de açıklama yapan CHP Genel Başkanı, 13 Şubat'da netleşmesi beklenen 6'lı masanın Cumhurbaşkanı adayı konusunda değerlendirmelerini aktardı. Saadet Partisi Genel Başkanı Temel Karamollaoğlu'nun ev sahipliği yapacağı 13 Şubut toplantısında konunun gündeme gelmesinin beklendiğinin hatırlatılması üzerine Kılıçdaroğlu, şöyle konuştu:

"Gündem konusunu belirleyecek olan Temel bey. Gayet güzel, samimi bir görüşme oldu. Bizim ekonomi ve sosyal politikalar konusunda, mutabakat metninin yansımaları hakkında konuştuk. 6 lider bir araya gelerek Cumhurbaşkanı adayımızı belirleyeceğiz. İktidarda da aynı birlikteliği yapmak zorundayız. Kişi endeksli düşünmeyi doğru bulmuyorum. Biz sistemi değiştirmeye geldik. Bu sistem bir beka sorunudur. Biz nasıl ekonomi, yargı, tarım konusunda nasıl konuştuysak adaylık konusunda da konuşacağız.Gündemi ev sahibi olan genel başkan belirler. Ev sahibi olan genel başkan ilk turu yapar sonra olgunlaştırır, sonra arkadaşlarımız konuyla ilgili çalışır ve liderlerle toplantımızı yaparız. Her lider düşüncesini özgürce ifade eder. Uygarca konuşur ve bir karar alırız."

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''DİYELİM Kİ İSMİM ÜZERİNDE BİR ANLAŞMA OLDU...''



Kılıçdaroğlu, kendi adaylığının gündeme getirilmesine ilişkin soruya da şu yanıtını verdi:



"(Temel Bey masaya aday ismi olarak Kılıçdaroğlu’nu getirirse?) Şöyle mutabakat olması lazım. Bir adayın gelmesi onun çıkması diye bir şey yok. Öteden beri üzerinde durduğum mutabakat olması. (Bu soru geldiğinde sizin oyunuz ne olur? İtiraz eder misiniz?) Benim itiraz etmeye hakkım yok zaten. Diyelim ismim üzerinde mutabakat oldu, elbette bu görevi yapmak onurlu bir şeydir. Siz neden benim adımı ileri sürüyorsunuz diye özel bir itirazım olmaz. İşin doğasına aykırı olur bu."

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Kılıçdaroğlu'na açıklamaları sırasında Bayraktar'ın ürettiği insansaz hava araçlarını konusu da soruldu.



Kılıçdaroğlu, fabrika ilk açıldığında ziyarete gitttiğini hatırlatırken, "İkitelli'de fabrika açtığında ilk ben gittim, babasıyla görüştüm. Neden bu yatırımları yok etmek isteyeyim? Niye yok edeyim savunma sanayiini! Tank-palet fabrikasını kime verdiler? O fabrikayı şanlı Türk ordusuna verilmesini savunan kim?"