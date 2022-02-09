Kılıçdaroğlu'ndan adaylık açıklaması: Seçimde Erdoğan gibi bütün genel başkanlar yarışacak

CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu, Cumhurbaşkanı adaylığının ilanı olarak yorumlanan sözlerine ilişkin, "Soru sorulduğu zaman ona bir şekliyle yanıt veriyorsunuz. Birden fazla soru vardı orada" dedi.

Cumhurbaşkanı Erdoğan ve AK Parti'nin adaylık konusunda mağduriyet oluşturmaya çalıştığını savunan Kılıçdaroğlu, soruya yanıtı bu çerçevede verdiğini söyledi.

"SİYASİ PARTİLER YARIŞIYOR ZATEN"

Kılıçdaroğlu, TV 5 televizyonunun CHP Genel Merkezi'ndeki canlı yayınında gündeme ilişkin açıklamalarda bulundu.

Bugün Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'a yönelik, "Aday olsun karşıma çıksın" dediği anımsatılarak, "Kullandığınız cümle adaylığınızın ilanı gibi yorumlandı, ne dersiniz?" sorusu üzerine Kılıçdaroğlu, "Soru sorulduğu zaman ona bir şekliyle yanıt veriyorsunuz. Birden fazla soru vardı orada" dedi.

Kılıçdaroğlu, şöyle devam etti:



"Erdoğan ve cephesi, '367'de yaşanan garabeti acaba yeniden Erdoğan yaşayacak mı?' gibi bir algı yaratmaya çalışıyorlar. Bir mağduriyet edebiyatı yapmaya çalışıyorlar. Ne mağduriyeti kardeşim sandığı getirirsin, oturur yarışırız demokratik ortamlarda. Siyasi partiler yarışıyorlar zaten. Dolayısıyla böyle bir mağduriyetin arkasına sığınmaya gerek yok. O nedenle onu söyledim. Bütün genel başkanlar yarışacak, Erdoğan da yarışacak, bizler de yarışacağız. Saadet Partisi de İYİ Parti de DEVA da Gelecek Partisi de hepimiz yarışacağız."

Cumhurbaşkanlığı seçimleri konusunda anayasada açık hüküm olduğunun hatırlatılması üzerine Kılıçdaroğlu, "Bir hukuk devletinde olsa bunların tamamı oturulur tartışılır. Zaten bellidir anayasada açık hüküm var, 'bir kişi en fazla iki dönem cumhurbaşkanlığı yapabilir.' Böyle bir düzenleme var" dedi.