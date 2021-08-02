Kılıçdaroğlu'ndan adaylık mesajı

CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu, Milliet İttifakı'nın cumhurbaşkanı adayının, ittifak ortakları tarafından yapılacak görüşmelerde belirleneceğini kaydetti.

Seçime ortak bir adayla mı yoksa her partinin kendi adayı ile mi gireceğine bu görüşmelerde karar verileceğini belirtti.

Sözcü Gazetesi'ne konuşan Kılıçdaroğlu, "Millet İttifakı derse ki 'Siz aday olun', kabul ederim" dedi.

Hedeflerinin Güçlendirilmiş Parlementer Sistem olduğunu da vurgulayan Kılıçdaroğlu, "Vatandaş tarif ettiğim gibi bir cumhurbaşkanı istiyor. Yeni cumhurbaşkanı da başlangıçta olağanüstü yetkilere sahip olacak. 'Cumhurbaşkanı oldum, bütün yetkiler bende, ne demek parlamenter sistem, nereden çıktı bu' derse her şey tuzla buz olur.

Güçlendirilmiş Parlamenter Sistem'i getireceğiz ve sahip olduğu yetkilerin önemli bir kısmını tekrar parlamentoya devredecek. Dolayısıyla, seçilecek cumhurbaşkanının nefsine hakim olması, verdiği sözde durması lazım" diye konuştu.