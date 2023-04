Kılıçdaroğlu'ndan Adıyaman'da "14 Mayıs" mesajı

"AFET KONUTLARI ÜCRETSİZ TESLİM EDECEĞİZ"



Kılıçdaroğlu, afet konutlarını ücretsiz olarak hak sahiplerine teslim edeceğini vurgulayarak, sözlerine şöyle devam etti:



"Diyorlar ki; 'Yeniden yapacağız, iki yıl ödemesiz, yirmi yıl taksitle paraları alacağız.' Size sözüm söz. Her dükkanı, her ahırı yeniden yapacağız ve bir kuruş almadan size teslim edeceğiz. Şuna inanmanız lazım. Size devletin ev yapıp teslim etmesi ve karşılığında hiçbir ücret almaması, anayasanın bir gereğidir, hukukun bir gereğidir. Ben burada iş dünyasıyla da konuştum. Barolarla da bir araya geldim, konuştum. Dolayısıyla size verdiğimiz söz sıradan bir söz değil, anayasanın öngördüğü bir sözdür. Yani yasal bir sözdür, yani anayasal bir sözdür ve o sözün gereğini mutlaka ama mutlaka yerine getireceğiz. Büyükşehir belediye başkanlarımız ve onlara bağlı olan diğer il, ilçe belediye başkanlarımız, deprem bölgesinin tamamında Hatay'dan Adıyaman'a kadar uzanan zincirin içinde her birisi tek tek görev aldı. Her birisi yanınızda oldu, her birisi ellerinden gelen bütün imkanlarla sizin sorunlarınızı çözmeye çalıştılar. Durumu iyi olanlar Adıyaman'ın dışına çıktı, Maraş'ın dışına çıktı, Hatay'ın dışına çıktı ama durumu iyi olmayanlar buraya geldiler, çalışıyorlar, üretmek istiyorlar. Onların sorunlarına çözüm üretmek siyaset kurumunun görevidir. Bizim görevimizdir. Bundan emin olmanızı isterim."



100 BİN ATAMA SÖZÜ



Kılıçdaroğlu, torpili bitireceğini, bu konuda gençlere sözü olduğunun altını çizerek, şöyle devam etti:



"Kimsenin hakkını, hukukunu birisine yedirmeyeceğim. Öğretmen diyor, '100 bin atama sözün var.' Sözüm var. Allah nasip ederse 100 bin öğretmenin atamasını yapacağım, bütün köylerdeki okulları yeniden açacağım. Onlar kendilerine çalıştılar, beşli çetelere çalıştılar. Beşli çeteler dünyanın engelini çıkarıyor, beşli çeteler dünyanın iftirasını atıyor, 'Bay Kemal Cumhurbaşkanlığı koltuğuna oturmasın' diye. Ben milletime güveniyorum, milletime inanıyorum. Sizin iradenizle oturacağız ve kimseye, hiç kimseye minnet etmeyeceksiniz."



Devletin dininin adalet olduğunu vurgulayan Kılıçdaroğlu, adaletsiz bir dünyanın var olamayacağını söyledi.



Kılıçdaroğlu, herkesin mutfağında huzur ve bereketin olmasını istediklerini vurgulayarak, "Bu kardeşinize güvenmenizi isterim. Benim saraylarda oturmak gibi bir merakım yok. Vatandaş saraylarda oturacak, vatandaş huzur içinde olacak, vatandaş evini saray gibi yapacak. Bunu göreceksiniz. Kurban Bayramı'nda göreceksiniz emekli kardeşlerim, bankaya gittiğiniz de göreceksiniz, 15 bin lirayı göreceksiniz. Ananızın ak sütü gibi alacaksınız ve istediğiniz gibi harcayacaksınız." değerlendirmesinde bulundu.