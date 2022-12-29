Kılıçdaroğlu'ndan Akşener ile görüşmesine ilişkin açıklama

CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu, partisinin genel merkezinde, gazetecilerle yıl sonu değerlendirme toplantısında bir araya geldi.

Gündeme ilişkin değerlendirmelerde bulunan Kılıçdaroğlu, İYİ Parti Genel Başkanı Meral Akşener ile yaptığı görüşmeye değindi.

Akşener ile arasında basına yansıdığı gibi bir kırgınlık olmadığını söyleyen Kılıçdaroğlu, şunları söyledi:

"Fotoğrafta suratlarımız asık değildi ama ciddi durmuşuz. Zaman zaman masa dağıldı, kavga var, dövüş var haberleri çıkıyor. HDP masanın altında, yanında... Bu ifadeler tamamen asparagas. Farklı düşünebiliriz ama oturup konuşuyoruz. Altı lider uzlaşıp anlaşacağız. Farklı düşündü diye masa dağıldı olmaz. Bunlar belirli çevrelerin domine ettiği söylemler."

Kılıçdaroğlu, altılı masanın 5 Ocak'ta yapacağı toplantıda ekonomiye ilişkin somut önerilerin ortaya çıkacağını açıkladı.



BAŞÖRTÜSÜ DÜZENLEMESİ

AK Parti'nin başörtüsü teklifine de değinen CHP lideri, "Bu konuyu tüm yönleriyle çalıştık. Önümüzdeki günlerde bu konuyla ilgili açıklama yapacağız" dedi.

SEÇİM TARİHİ TARTIŞMALARI

Seçim tarihinin erkene alınmasıyla ilgili tartışmalar için ise Kılıçdaroğlu, değişen seçim kanunun devreye gireceği 6 Nisan öncesi dışındaki bir tarihi kabul etmeyeceklerinin altını çizdi.