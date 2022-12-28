Kılıçdaroğlu'ndan Akşener ile yaptığı görüşmeye ilişkin açıklama

Millet İttifakı kanadında dün kritik bir görüşme gerçekleşti.



CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu ve İYİ Parti Genel Başkanı Meral Akşener Ankara'da bir araya geldi.



Basına kapalı geçen görüşme sonrası bir açıklama yapılmadı.



Bugün ise Kılıçdaroğlu'nun yakın çevresine görüşmeye ilişkin bir değerlendirme yaptı.



Görüşme için "Son derece verimli ve güzel bir toplantı" nitelendirmesi yapan Kılıçdaroğlu, şunları kaydetti:



"Toplantı içeriğini aktaramam,bu yanlış olur. Ancak Türkiye’nin yönetilememesi sorununu önümüze getiren ucube sistemin değişiminin zorunluluk olduğu konusunda mutabakatımız tamamdır bunu söyleyebilirim."

SARAÇHANE TARTIŞMASI



İBB Başkanı İmamoğlu'na hapis cezası kararı sonrası Akşener'in Saraçhane'de düzenlenen etkinliğe katılması tartışmalara neden olmuştu.



Kılıçdaroğlu'nun "Bir parti başka bir partinin iç işlerine karışmamalı" açıklamasına Akşener, "Bu belediye başkanları iki partinin ittifakıyla seçilmiş belediye başkanları. Kendi seçtirdiğimiz belediye başkanı için kimden izin alacağız" sözleriyle yanıt vermişti.