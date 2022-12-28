Kılıçdaroğlu'ndan Akşener ile yaptığı görüşmeye ilişkin açıklama

CHP lideri Kılıçdaroğlu, Meral Akşener ile dün yaptığı görüşmeye ilişkin bir değerlendirmede bulundu.

Kılıçdaroğlu'ndan Akşener ile yaptığı görüşmeye ilişkin açıklama

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Millet İttifakı kanadında dün kritik bir görüşme gerçekleşti.

CHP Genel Başkanı ve İYİ Parti Genel Başkanı Ankara'da bir araya geldi.

Basına kapalı geçen görüşme sonrası bir açıklama yapılmadı.

Bugün ise Kılıçdaroğlu'nun yakın çevresine görüşmeye ilişkin bir değerlendirme yaptı.

Görüşme için "Son derece verimli ve güzel bir toplantı" nitelendirmesi yapan Kılıçdaroğlu, şunları kaydetti:

"Toplantı içeriğini aktaramam,bu yanlış olur. Ancak ’nin yönetilememesi sorununu önümüze getiren ucube sistemin değişiminin zorunluluk olduğu konusunda mutabakatımız tamamdır bunu söyleyebilirim."

SARAÇHANE TARTIŞMASI

İBB Başkanı İmamoğlu'na hapis cezası kararı sonrası Akşener'in Saraçhane'de düzenlenen etkinliğe katılması tartışmalara neden olmuştu.

Kılıçdaroğlu'nun "Bir parti başka bir partinin iç işlerine karışmamalı" açıklamasına Akşener, "Bu belediye başkanları iki partinin ittifakıyla seçilmiş belediye başkanları. Kendi seçtirdiğimiz belediye başkanı için kimden izin alacağız" sözleriyle yanıt vermişti.

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