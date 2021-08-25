Kılıçdaroğlu'ndan Avrupa'ya sığınmacı tepkisi

CHP Lideri Kemal Kılıçdaroğlu, Ankara'da muhtarlar, sivil toplum kuruluşu temsilcileri ve kanaat önderleriyle buluştu.



Kılıçdaroğlu, Türkiye'nin, bölgesinde güçlü bir ülke haline nasıl gelmesi gerektiği sorusunun sorulması gerektiğini belirterek şunları söyledi:

"Bütün komşularımızla ilişkilerimizi büyütmek zorundayız. İster Suriye ister Irak ister Yunanistan ister Mısır olsun. Bütün ülkelerle dost olmak zorundayız. Bakınız 3 milyon 600 bin resmi kayıtlara göre Suriyeli var. Resmi olmayanlara göre 5 milyon.

Ne olacak bunlara? Biz bunlara 40 milyar dolar para harcadık, 2 yıl önce. Peki bu insanlar ne olacak? Bu yetmedi şimdi Afganistan'dan geliyorlar. Üstelik binlerce kilometreyi aşarak Türkiye'ye geliyorlar ve bir kişi değil, on kişi değil Suriye'deki gibi çocuk, kadın, genç, yaşlı değil. Hepsi genç, neredeyse silahını almış Türkiye'ye gelmiş gençler" dedi.



'GETİRENLERE KIZACAĞIZ'



Kılıçdaroğlu, AK Parti Sözcüsü Ömer Çelik'in 'bir tek mülteci almayacağız' açıklamasını yaptığına değinerek, "En tepedeki 'parayı veren düdüğü çalar' diyor. Ya arkadaş biz üçüncü sınıf mıyız? Beyler rahat etsin diye bütün sıkıntıyı biz mi çekeceğiz? Bize mi onların rahatı için para veriyorlar? Bu ırkçılık değildir" diye konuştu.

Kılıçdaroğlu, sözlerini şöyle sürdürdü: "Türkiye onların taşeronları mı ya? Siz alın. Sizde kişi başına gelir 25 bin dolar, siz alın beyler. Niye biz alıyoruz. Bazen sığınmacılara kızıyoruz, niye kızıyoruz. Getirenlere kızacağız. Onlara kapıyı açana kızacağız. Sığınmacı nasıl geliyor elini kolunu açarak buraya? Nasrettin Hocanın türbesi gibi kapı var ve bütün etraf açık."