Kılıçdaroğlu: İmza atanın burnundan getireceğim

CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu, partisinin grup toplantısında konuştu.



Kılıçdaroğlu'nun gündeminde Kanal İstanbul tartışmaları vardı.

Müteahhit, banka ve kredi kuruluşlarına seslenen Kılıçdaroğlu, ''Bu işe giren kendisini unutsun. Bu işin altına imza atanların burnundan fitil fitil getireceğim'' dedi.

CHP lideri MHP lideri Devlet Bahçeli'nin üniversite sınavının tamamen kaldırılması çağrısına da tepki gösterdi.

Devlet Bahçeli'ye bir iyi bir kötü haberi olduğunu söyleyen Kılıçdaroğlu, ''İyi haber, üniversite sınavları kaldırıldı. Kötü haberse bizim çocuklar için değil'' dedi.