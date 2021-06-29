Kılıçdaroğlu: İmza atanın burnundan getireceğim

CHP lideri Kılıçdaroğlu, Kanal İstanbul tartışmalarına değindi, "Bu işin altına imza atanların burnundan fitil fitil getireceğim" dedi.

NTV - Anadolu Ajansı 29.06.2021 - 16:13

Kılıçdaroğlu: İmza atanın burnundan getireceğim

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Bahçeli: Üniversite sınavı tamamen kaldırılmalıdır

Bahçeli: Üniversite sınavı tamamen kaldırılmalıdır

CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu, partisinin grup toplantısında konuştu.

Kılıçdaroğlu'nun gündeminde Kanal İstanbul tartışmaları vardı.

Müteahhit, banka ve kredi kuruluşlarına seslenen Kılıçdaroğlu, ''Bu işe giren kendisini unutsun. Bu işin altına imza atanların burnundan fitil fitil getireceğim'' dedi. 

CHP lideri MHP lideri Devlet Bahçeli'nin üniversite sınavının tamamen kaldırılması çağrısına da tepki gösterdi. 

Devlet Bahçeli'ye bir iyi bir kötü haberi olduğunu söyleyen Kılıçdaroğlu, ''İyi haber, üniversite sınavları kaldırıldı. Kötü haberse bizim çocuklar için değil'' dedi.

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