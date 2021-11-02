Kılıçdaroğlu'ndan Bahçeli'ye yanıt

CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu grup toplantısında konuştu.

Kılıçdaroğlu, konuşmasında MHP lideri Bahçeli'nin "CHP’nin gizli gündemini, halkımıza doğrudan aktarmak amacıyla arkadaşlarımızı Anadolu’ya gönderiyorum" sözlerine yanıt verdi.

"Bahçeli Anadoluya arkadaşlarımı göndereceğim demiş. Çok memnun oldum, hiç değilse vatandaşla muhatap olurlar" diyen Kılıçdaroğlu, "Pazara gitsinler, işsize, çiftçiye 'Bu CHP ne yapıyor?' diye sorsunlar, tanısınlar. Gerçekten CHP ile gurur duyuyorum, demek ki Cumhur İttifakı'nın ortağına da yol açıyoruz" ifadelerini kullandı.

Kılıçdaroğlu'nun konuşmasından öne çıkan diğer başlıklar şöyle:



"Hiç kimsenin umutsuzluğa kapılmaya hakkı yok, beraber demokrasiyi getireceğiz. Cumhuriyetimizi demokrasiyle taçlandıracağız.



Bu süreç içinde beni üzen Diyanet İşleri Başkanlığı’nı ve Genelkurmay Başkanlığı’nı aynı tarihte parlamentedon yasa çıkararak Gazi Mustafa Kemal Atatürk’ünDiyanet İşleri Başkanlığı tarafından anılmamasıdır. Bu gerçekten de kabul edilmesi gereken bir tavır değildir. Biz herkesinin inancına saygılıyız.

En azından cuma hutbesinde saygı duyulması lazım. Bu ülkeye kesinlikle güzel baharı getireceğiz. Anıtkabir’de bir garabetle karşılaştık. Bazı TV kanalları ve gazetelerin muhabirleri Anıtkabir’e alınmadı. O kararı alanlara açık ve net söylüyorum. Anıtkabir’de bu ülkenin aslanı yatıyor, sizin gücünüz yetmez ona.

125 bin 678 kişinin kararnameyle görevlerine son verildi. İçinde eğrisi doğrusu, bilmiyorum ama haksızlığa uğradığını iddia edenler mahkemelere başvurdular. Mahkeme kararıyla beraat edenler, hakkında takipsizlik kararı verilenler, soruşturma açılmasına dahi gerek duyulmayanlar, Anayasa Mahkemesi tarafından 'Bir suçu yoktur, göreve iadesi gerekir.' diye karar verilenlerin tamamını görevlerine iade edeceğiz. Biraz sabretsinler. Az kaldı, geliyor gelmekte olan.



AYM ve mahkeme kararlarını uygulamayan bürokratları devletin bürokrasisin içinde tutmayacağım. Açık ve net söylüyorum. Mahkeme kararını uygulamak her devletin temel görevidir. Devletin temeli adalettir. Kimsin sen hakim misin? Senin yerin saray kardeşim. Devletin tutarlı, ahlaklı, adaletli bürokrasisi içinde senin yerin yoktur, diyeceğiz ve o görevinden alacağız onu.

Merkez Bankası'ndaki 128 milyar doları kime sattınız? Neden kamuoyuna bilgi verilmiyor diye sorduk. Cevap alamadık ama bulacağız. AK Parti Grup Başkanvekili diyor ki; evlerine kapanan, işsiz kalanlara, faaliyet gösteremeyenlere harcanmıştır. Eğer bu millete harcandıysa, TÜİK verilerine göre 24 milyon 600 bin aileye 5 bin 202 dolar düşmesi gerekiyor. Bakkala, manava, sanayiciye herkese soralım; bu para elinize geçti mi?

Hala ülkeyi yönettiklerini sanıyorlar. Bu iktidar, fakirin fukaranın yanında değil, halkın, çiftçinin, emeklinin yanında değil. Bu iktidarın yeri, Londra ve Türkiye'deki tefecilerdir, onlara destek veriyor; 83 milyon insan Londra'daki bir avuç tefeciye çalışıyor.



Buğdayı ton başına 2 bin 250 liradan alıyoruz. Dışardan buğday alıyoruz. 3 bin 343 lira ödüyoruz. Dışardaki çiftçiye Yüzde 48 daha fazla ödüyoruz. Nohutu kendi işçimizden 4 bin 50 liradan, yetmediği için de dışardan tonunu 9 bin liraya alıyoruz. Bu iktidar dışardaki çiftçiye çalışıyor. Kış geliyor, yağmur gibi zamlar geldi. İktidara bir 'kara kış fonu' kurun diye çağrı yaptım."