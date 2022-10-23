Kılıçdaroğlu'ndan başörtüsü mesajı

Siyasette başörtüsü tartışması sürerken, CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu'ndan dikkat çeken bir açıklama geldi.

CHP lideri Kılıçdaroğlu "başörtüsü yasağının üniversitelerde kaldırılmasının kendisinin sayesinde olduğunu" söyledi.

Kanal 58 yayınına konuk olan Kılıçdaroğlu, genel başkanlık görevine geldiği zaman, dönemin YÖK Başkanı Yusuf Ziya Özcan ile yaptığı görüşmeyi anlattı.

"Başörtüsü yasağını üniversitelerde kaldıran bu kardeşinizdir" diyen Kılıçdaroğlu, şu ifadeleri kullandı:

"Üniversitelere başörtülü kız öğrenciler alınmıyordu. Yusuf Ziya Özcan'a 'Niye bu kız öğrencileri almıyorsunuz?' dedim. 'Siz karşısınız' dedi. 'Hayır biz karşı değiliz' dedim. 'O zaman ben yarın sabah alıyorum' dedi ve alındı.''

ABD'ye gerçekleştirdiği ziyarete yöneltilen eleştirilere de yanıt veren CHP Genel Başkanı, "4 saat Boston'dan New York'a, 4 saat de New York'tan Washington'a gidiş. O yol ancak o kadar sürer, ne yapayım?" dedi.