Kılıçdaroğlu'ndan başörtüsü mesajı: Bizim karnemiz kırık

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CHP lideri Kemal Kılıçdaroğlu, geçmişte yaşanan başörtüsü krizleri konusunda özeleştiri yaparak etnik kimlik ve inanç üzerinden siyaset yapmayın uyarısında bulundu.

Kemal Kılıçdaroğlu, partisinin üye katılım toplantısında konuştu.

Kılıçdaroğlu, ''Herkesin yaşam tarzına saygı duyacaksanız. Bu konuda bizim karnemiz kırık. Bir dönem başörtüsünü bir numaralı sorun haline getirdik, sana ne kardeşim. O kadının evinde huzur var mı ona bak, çoluğu çocuğunun işi var mı ona bak. Siyasetin konusu bu olmalı'' açıklamasında bulundu.

Gündeminde iktidarın Suriye ile olan normalleşme arayışlarına da yer veren Kılıçdaroğlu, ''umarım başarılı olurlar'' dedi ve şöyle devam etti:

''Suriyeli kardeşlerimizi en geç iki yıl içinde kendi memleketlerine göndereceğiz. Nasıl gönderecğiz, akılla mantıkla. Önce gideceğiz Suriye yönetimiyle konuşacağız. Onlar da görüşecek inşallah başarılı olurlar. Önemli olan Türkiye''