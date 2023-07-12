Kılıçdaroğlu'ndan Can Atalay'a ziyaret

CHP lideri Kemal Kılıçdaroğlu, Gezi davası tutuklusu Hatay Milletvekili Can Atalay'ı ziyaret etmek için Adalet Bakanlığı'na başvurdu.
Gerekli iznin verilmesinin ardından saat 14.00'de Marmara Cezaevi'ne giderek Atalay'ı ziyaret etti.
TBMM BAŞKANI'NA ÇAĞRI
TBMM Başkanı Numan Kurtulmuş'a çağrıda bulunan Kılıçdaroğlu, "Benim Sayın Başkandan beklediğim şudur. Anayasa Mahkemesi’nin verdiği benzer kararı alacak, Adalet Bakanlığı’na bir yazı yazacak." dedi.
Can Atalay, Gezi davasında 18 yıl hapis cezasına çarptırılmıştı.
Nisan 2022’den bu yana cezaevinde bulunan Can Atalay, 14 Mayıs seçimlerinde Hatay'dan milletvekili seçilmişti.
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