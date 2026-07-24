Kılıçdaroğlu'ndan CHP'deki istifalar sonrası ilk paylaşım

Cumhuriyet Halk Partisi'nde mutlak butlan kararı sonrası başlayan yönetim krizi, Özgür Özel ve beraberindeki 90 milletvekilinin Yeni Parti 'yi kurmak için istifasıyla sonuçlandı.

Özel ve arkadaşları bugün partiden istifa edip Yeni Parti'nin kuruluş dilekçesini İçişleri Bakanlığı'na teslim etti .

Partinin kuruluş işlemleri resmi olarak başlatılırken CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu , sosyal medya hesabında bir paylaşım yaptı.

“SORUNLARI ÇÖZMEK İÇİN YOLA ÇIKTIM”

"Benim görevim, toplumun sorunları yoğun ama unutulmuş kesimleriyle bir araya gelmektir." diyen Kılıçdaroğlu, "Çöpten kâğıt toplayan insanların da, mesai saati gözetmeksizin tarlada alın teriyle geçimini sağlayan insanların da sorunlarını çözmek için yola çıktım." ifadelerini kullandı.

Paylaşımına bir video da ekleyen Kılıçdaroğlu, "Benim siyaset anlayışım budur." notunu düştü.

CHP MECLİS'TE BEŞİNCİ PARTİ OLACAK

Özgür Özel ve arkadaşlarının partiden istifasıyla Meclis'teki dengeler değişecek .

Yeni Parti'yi kuracak isimlerin istifasıyla birlikte CHP'nin TBMM'deki sandalye sayısı 135'ten 44'e gerileyecek.

CHP böylece Meclis'teki beşinci parti haline gelecek.