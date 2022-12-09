Kılıçdaroğlu'ndan Cumhurbaşkanı adayı açıklaması

CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu, CHP Genel Merkezi'ndeki Karar TV canlı yayınında gündeme ilişkin soruları yanıtladı.



TBMM'deki bütçe görüşmeleri sırasında çıkan kavgaya yönelik değerlendirmeleri sorulan Kılıçdaroğlu, "Böyle bir ortam 21'inci yüzyılın parlamentolarında olmamalı. Sadece Türkiye'de değil, dünyada da olmamalı. Ama bizde maalesef zaman zaman gerilimler, bu tür olaylar oluyor." dedi.

Altılı masanın Cumhurbaşkanı adayına ilişkin soruya Kılıçdaroğlu, "Cumhurbaşkanı adayını belirleyecek olan altılı masadır. Altılı masa nasıl karar verirse, biz o karara saygı duyarız." dedi.

BAHÇELİ'YE ADAYLIK YANITI

MHP Genel Başkanı Devlet Bahçeli'nin, altılı masanın Cumhurbaşkanı adayına ilişkin bir soruyu yanıtlarken "Bana sorarlarsa tercihim sınıf arkadaşım olur" dediği anımsatılan Kılıçdaroğlu, "Gazeteciler sordu herhangi bir yorum yapmadım, bugün için de bir yorum yapmayı doğru bulmam. Sınıf arkadaşıyım zaten, aynı okulda okuduk, aynı dönemde mezun olduk. O dönem görüşmemiz olmadı, özel bir yakınlığımız olmadı. Derslerine devam eden, çok iyi çalışan bir öğrenciydim. Sınıfın çalışkan öğrencilerinden birisiydim, Devlet Bey de bunu görmüş olacak." diye konuştu.



Kılıçdaroğlu, kendisinin aday olmaması durumunda CHP'nin hayal kırıklığı yaşayıp yaşamayacağı sorusuna ise, olayın bir adaydan çok sistem olayı olduğunu belirterek, şöyle konuştu:



"Seçimden sonra seçilecek cumhurbaşkanının altılı masayı da götürmesi lazım. Evet yani bu da bir başka şey. Şimdi 6 lider bir aradayız. Türkiye'nin temel konularında kararlar alacağız ve bu kararları nasıl alacağız? Dolayısıyla biz bugün tartışıyoruz, ediyoruz, konuşuyoruz uygar bir biçimde, uygar insanları olarak. Yanlışımız varsa söylüyoruz, eksiğimiz varsa ifade ediyoruz. Her birimiz bir liderin söylemlerinden, en azından kendimize göre bir pay çıkarıyoruz. Dolayısıyla daha sağlıklı bir zeminde oturuyoruz, konuşuyoruz. Dolayısıyla Cumhurbaşkanı adayını belirledikten sonra eğer liderlerle uyum gibi bir sorun çıkarsa o başka bir felakete yol açar. Hepimiz de bunun farkındayız."

