Kılıçdaroğlu'ndan Cumhurbaşkanı Erdoğan'a dava

CHP lideri Kemal Kılıçdaroğlu'nun Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'a partisinin TMBB Grup Toplantısı'ndaki ifadelerinden dolayı dava açacağı bildirildi.

Kılıçdaroğlu'ndan Cumhurbaşkanı Erdoğan'a dava

Cumhurbaşkanı 'ın CHP Genel Başkanı 'na yönelik sözleri yargıya taşınıyor.

Cumhurbaşkanı Erdoğan, Meclis'te gerçekleşen partisinin grup toplantısında Kılıçdaroğlu'na uyuşturucu iddiaları üzerinden sert bir şekilde tepki göstermişti.

SOSYAL MEDYADAN AÇIKLADI

Kılıçdaroğlu'nun avukatı Celal Çelik, Cumhurbaşkanı Erdoğan hakkında açacaklarını duyurdu.

Twitter hesabından bir paylaşım yapan Çelik, şunları kaydetti:

"Erdoğan'ın seviyesizce ifade ettiği "haysiyet fukarası, sefil, zavallı, gafil, namert, kifayetsiz, yüzsüz" hakaret sözlerinin ve ahlak değerlerinden yoksun saldırının hesabını soracağız! Genel Başkanımız'ın talimatı gereğince RTE hakkında derhal dava açacağız!"

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