Kılıçdaroğlu'ndan Cumhurbaşkanı Erdoğan'a dava

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu'na yönelik sözleri yargıya taşınıyor.
Cumhurbaşkanı Erdoğan, Meclis'te gerçekleşen partisinin grup toplantısında Kılıçdaroğlu'na uyuşturucu iddiaları üzerinden sert bir şekilde tepki göstermişti.
SOSYAL MEDYADAN AÇIKLADI
Kılıçdaroğlu'nun avukatı Celal Çelik, Cumhurbaşkanı Erdoğan hakkında dava açacaklarını duyurdu.
Twitter hesabından bir paylaşım yapan Çelik, şunları kaydetti:
"Erdoğan'ın seviyesizce ifade ettiği "haysiyet fukarası, sefil, zavallı, gafil, namert, kifayetsiz, yüzsüz" hakaret sözlerinin ve ahlak değerlerinden yoksun saldırının hesabını soracağız! Genel Başkanımız'ın talimatı gereğince RTE hakkında derhal dava açacağız!"