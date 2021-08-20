Kılıçdaroğlu'ndan Cumhurbaşkanı Erdoğan'a yanıt

CHP lideri Kılıçdaroğlu, Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın Afgan göçmen tartışması üzerinden yönelttiği eleştirilere yanıt verdi. Hükümetin sığınmacı politikası ile demografik yapıyı tehlikeye attığını savunan Kılıçdaroğlu, ''Millet söylesin; sığınmacı geliyor mu, gelmiyor mu?'' dedi.

NTV Haber 20.08.2021 - 17:02

Kılıçdaroğlu'ndan Cumhurbaşkanı Erdoğan'a yanıt

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Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın Afgan göçmen tartışması üzerinden yönelttiği eleştirilere, CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu'ndan yanıt geldi.

Twitter'dan açıklamalarda bulunan Kılıçdaroğlu, hükümetin sığınmacı politikası ile demografik yapıyı tehlikeye attığını savundu.

''MİLLET SÖYLESİN; SIĞINMACI GELİYOR MU, GELMİYOR MU?''

Bir kez daha erken seçim çağrısı yapan CHP lideri Kılıçdaroğlu, "Gel milletimize dönelim, onlar söylesinler; bu ülkeye akın akın sığınmacı geliyor mu, gelmiyor mu? Etraflarına bakarak mahallelerinden söylesinler" dedi.

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