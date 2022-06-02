Kılıçdaroğlu'ndan Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın 10 sorusuna yanıt

CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu, Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın AK Parti Grup toplantısında kendisine yönelttiği sorulara Twitter'dan yanıt verdi.



Kılıçdaroğlu, "PKK'dan YPG'ye terör örgütünün bütün unsurlarını lanetliyor musun?" sorusunu, "Hepsine lanet olsun" sözleriyle cevapladı. Sınır ötesi operasyonlara destek verdiklerini de vurgulayan Kılıçdaroğlu, "Doğru olanı destekleriz, yanlış olanı ise desteklemeyiz" dedi.



Siyasi saikler uğruna askerleri operasyona gönderenlere olumlu bakmadıkları ve bakmayacaklarını söyledi.



CHP Genel Başkanı, NATO üyeliği konusunda Türkiye'nin Finlandiya ve İsveç'ten taleplerinin doğru olduğunu belirtti. Ancak diplomasinin kapalı kapılar ardından yapılması gerektiğini vurguladı.



Doğu Akdeniz ve Ege'de izlenen politikaya ilişkin soruya da,, "Duruşumuz çok nettir. Akdeniz ve Ege'de baskıyı attırmamız şarttır." Karşılıgını verdi.



ADAYLIK YANITI



Kılıçdaroğlu'nun adaylık yanıtı da dikkat çekti. CHP Genel Başkanı "Var mısın yarın erken seçimi ilan etmeye. Aynı gün içerisinde adayımızı açıklayalım" dedi.



Adaylık konusunda CHP Grup Başkanvekili Engin Özkoç'dan da açıklama geldi. Özkoç, ''6'lı masanın cumhurbaşkanı adayı hazır. Sen seçimi şu an yapıyoruz de, biz adayımızı açıklarız'' dedi.

