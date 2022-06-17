Kılıçdaroğlu'ndan, Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın adaylık çağrısına yanıt

CHP lideri Kılıçdaroğlu, Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın ''Cumhurbaşkanı adayını veya adaylığını açıkla'' çağrısına yanıt verdi. Kılıçdaroğlu, "Karşılıklı televizyona çıkalım ben de Cumhurbaşkanı adayının kim olacağını açıklayacağım" dedi.

Haberler - NTV Haber 17.06.2022 - 12:13

Kılıçdaroğlu'ndan, Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın adaylık çağrısına yanıt

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CHP Genel Başkanı , Fox TV'de katıldığı programda açıklamalarda bulundu.

CHP lideri Kılıçdaroğlu, Cumhurbaşkanı 'ın Cumhurbaşkanlığı seçimleri ile ilgili olarak ''Ya adaylığını ya da adayını açıkla'' çağrısına yanıt verdi.

''TELEVİZYONDA KARŞIMA ÇIK, ORADA ADAYI AÇIKLAYACAĞIM''

Kılıçdaroğlu şöyle konuştu:

'''Yüreğin varsa Cumhurbaşkanı adayını açıkla' diyor. Arkadaş yüreğin yetiyorsa beni çağırırsın senin televizyon kanalların var, orada çıkarsın karşıma oturur hesaplaşırız ben de sana Cumhurbaşkanı adayının kim olacağını açıklayacağım. Yüreği yetiyorsa çıksın karşıma.''

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