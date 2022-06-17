Kılıçdaroğlu'ndan, Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın adaylık çağrısına yanıt

CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu, Fox TV'de katıldığı programda açıklamalarda bulundu.

CHP lideri Kılıçdaroğlu, Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın Cumhurbaşkanlığı seçimleri ile ilgili olarak ''Ya adaylığını ya da adayını açıkla'' çağrısına yanıt verdi.

''TELEVİZYONDA KARŞIMA ÇIK, ORADA ADAYI AÇIKLAYACAĞIM''

Kılıçdaroğlu şöyle konuştu:



'''Yüreğin varsa Cumhurbaşkanı adayını açıkla' diyor. Arkadaş yüreğin yetiyorsa beni çağırırsın senin televizyon kanalların var, orada çıkarsın karşıma oturur hesaplaşırız ben de sana Cumhurbaşkanı adayının kim olacağını açıklayacağım. Yüreği yetiyorsa çıksın karşıma.''