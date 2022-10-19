Kılıçdaroğlu'ndan Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın 'hodri meydan' çıkışına yanıt

CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu, kendisine "hodri meydan" diyerek adaylık çağrısı yapan Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'a yanıt verdi. Kılıçdaroğlu, Erdoğan'ı televizyon programına çıkmaya davet etti.

Kılıçdaroğlu'ndan Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın 'hodri meydan' çıkışına yanıt

, kendisine ''Cumhurbaşkanı adayı'' olması yönünde çağrı yaparak 'Hodri meydan' diyen Erdoğan'a yanıt verdi. 

Twitter'dan açıklamalarda bulunan Kılıçdaroğlu, "Halkımız da Bay Kemal'in vizyonu ile Erdoğan ve danışmanlarının vizyonunu görsün" dedi.

Genel Başkanı, "Yakın bir gelecekten bahsetmiyorum, gel bu akşam yapalım. Bu akşam gelemeyeceksin. Hodri meydan kim, sen kim..." ifadelerini de kullandı.

KILIÇDAROĞLU'NA ''CUMHURBAŞKANI ADAYI OL'' ÇAĞRISI

Cumhurbaşkanı Erdoğan, bugünkü AK Parti Grup Toplantısı'nda CHP Genel Başkanı'na seslenerek, ''Madem kendine bu kadar güveniyorsun, gücün yetiyorsa yüreğin varsa seçimlerde çık karşımıza birikimlerimizi vizyonlarımızı projelerimizi yarıştıralım. Çık karşıma kararı millet versin. Hodri meydan'' çağrısında bulunmuştu. 

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