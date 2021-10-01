Kılıçdaroğlu'ndan, Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın yeni anayasa çağrısına yanıt

CHP Genel Başkanı Kılıçdaroğlu, Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın yeni anayasa çağrısına ilişkin, "Kendisine ve büyük bir olasılıkla MHP'ye yaptığı çağrı" dedi.

Anadolu Ajansı 01.10.2021 - 16:12

Kılıçdaroğlu'ndan, Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın yeni anayasa çağrısına yanıt

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Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan yeni anayasa mesajı (TBMM'de yeni yasama yılı)

Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan yeni anayasa mesajı (TBMM'de yeni yasama yılı)

CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu, TBMM'de 27. Dönem 5. Yasama Yılı açılışının ardından kuliste gazetecilerin sorularını yanıtladı.

Erdoğan'ın, TBMM Genel Kurulu'ndaki açılış konuşmasında yeni anayasa konusundaki çağrısına ilişkin soruya Kılıçdaroğlu, "Kendisine ve büyük bir olasılıkla MHP'ye yaptığı çağrı" karşılığını verdi.

Kılıçdaroğlu, "Sizin de bir çalışmanız olacak mı?" sorusunu, "Elbette olacak, var. Güçlendirilmiş parlamenter sistem için ittifak olarak çalışıyoruz zaten. İttifakın bütün bileşenleri çalışıyor" diye yanıtladı.

ERDOĞAN NE DEMİŞTİ?

Cumhurbaşkanı Erdoğan, Meclis'in 27'nci Dönem 5'inci Yasama Yılı'nın açılışı dolayısıyla TBMM Genel Kurulu'nda milletvekillerine hitap etti.

Yeni anayasaya ilişkin Erdoğan, "Meclis'imizin mümkün olursa tamamının uzlaşmasıyla hazırlanacak bir yeni anayasa, milletimize vereceğimiz en güzel 2023 hediyesi olacaktır. Bunun için Türkiye Büyük Millet Meclisi'nde grubu bulunan partilerin yeni anayasa tekliflerini en kısa sürede kamuoyuyla paylaşmalarını bekliyoruz'' dedi.

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