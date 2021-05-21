Kılıçdaroğlu'ndan 'Cumhurbaşkanlığı adaylığı' ile ilgili açıklama

Sözcü TV yayınına katılan CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu, Cumhurbaşkanlığı adaylığını bu aşamada tartışmayı çok doğru bulmadığını söyledi.



''BİZ BİR İTTİFAKIN PARÇASIYIZ, ŞU AN KONUŞMAK YANLIŞ''



Kılıçdaroğlu, ''Biz bir ittifakın parçasıyız, otururuz konuşuruz öyle karar alırız" dedi.



''BEN ADAY OLMAYACAĞIM DİYEREK KAÇMAK DOĞRU DEĞİL''



CHP lideri, "Sizin adınızın çıkma ihtimali var mı?" sorusuna ise şu yanıtı verdi:



''Cumhurbaşkanlığı onore bir makamdır hayır ben illa olmayacağım deyip kaçmak doğru değildir. İttifakın aktörleri de o yönetimin içinde yer alacak.''

HDP DE MİLLET İTTİFAKI İÇİNDE Mİ?



HDP'nin Millet İttifakı içinde olmadığını da vurgulayan Kılıçdaroğlu, "Diğer partilere nasıl saygı duyuyorsak ittifak içinde olsun ya da olmasın HDP'ye de saygı duyuyoruz" dedi.