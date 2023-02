Kılıçdaroğlu'ndan deprem mesajı: Artık gün ortak çalışma ve mücadele etme günüdür

CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu, parti genel merkezinde düzenlediği basın toplantısında, CHP'nin afet koordinasyon çalışmalarına ilişkin bilgi verdi.



Depremin ardından bölgedeki gelişmeleri saat 05.30'dan itibaren izlediklerini belirten Kılıçdaroğlu, genel başkan yardımcılarına, grup başkanvekillerine genel merkeze gelmeleri ve bir çalışma yapılması talimatı verdiğini söyledi.



Sabahın erken saatlerinde depremin yaşandığı her ilde bir genel başkan yardımcısının görevlendirildiğini, milletvekillerinin de bölgede bulunduğunu dile getiren Kılıçdaroğlu, kurdukları telefon hattıyla vatandaşların talep ve ihtiyaçlarını AFAD'a bildirdiklerini, AFAD'ın karşılayamaması halinde CHP'li belediye başkanlarının elinden gelen çabayı gösterdiğini ifade etti.



Kılıçdaroğlu, "Gerçekten de büyük bir sorunla karşı karşıyayız. Türkiye'nin bir deprem ülkesi olduğunu biliyoruz. Dolayısıyla bu tür acıları belli aralıklarla yaşıyoruz. En büyük arzumuz bu acıları bir daha yaşamamak ve bunun önlemini akılcı politikalarla almak." diye konuştu.



CHP Genel Başkanı Kılıçdaroğlu, hayatını kaybeden vatandaşlara Allah'tan rahmet, yaralılara şifa diledi.



Türkiye'nin güçlü bir ülke olduğunu ve bütün yaralarını saracağını dile getiren Kılıçdaroğlu, şöyle devam etti:



"Gönlümüz, kalbimiz, dualarımız o bölgede. Her kurtulan vatandaşımız gönlümüzde bir rahatlama hissettiriyor. Keşke hiç kimse hayatını kaybetmeseydi, cana değil mala gelseydi ama maalesef hayatını kaybeden çok sayıda vatandaşımız var.



Bölgede çalışan arama kurtarma ekipleri var, AFAD yetkilileri var, onlara da teşekkür ediyorum. Askerlerimiz çalışıyorlar. Onlara yürekten teşekkür ediyoruz. Değişik illerden gelen belediye itfaiye erleri var. Onlara teşekkür ediyoruz. Belediye emekçileri var. Onlara yürekten teşekkür ediyoruz. Gönüllüler var bu işle ilgili. Onlar da çalışıyorlar. Hayat kurtaran herkese yürekten teşekkür ediyoruz. Onlar sadece enkaz altında kalan bir kişinin hayatını değil aslında bizim de hayatımızı kurtarıyorlar bir anlamda. Çünkü hiç kimsenin hayatını kaybetmesini istemeyiz."



Depremin olduğu andan itibaren harekete geçtiklerini anlatan Kılıçdaroğlu, şu bilgileri verdi:



"51 belediyemiz 707 araç gönderdi deprem bölgesine. 3 bin 637 personel şu anda deprem bölgesinde görev yapıyor. Kurtarma araçları, iş makineleri, itfaiye ve ambulanslar bunlar. Gıda ve yardım malzemeleri gönderildi. Isınma, kıyafet ve temizlik malzemeleri de var. 15 içme suyu tırı, 21 gıda tırı, 9 mobil mutfak tırı gönderildi. 42 bin 500 battaniye, 3 bin 500 ısıtıcı,15 bin koli hijyen malzemesi gönderildi. Dolayısıyla olabildiğince kısa süre içerisinde bunların karşılanmasına çalışıldı. Belediye başkanlarımız hala çalışıyorlar. Eğer bir talep gelirse milletvekili arkadaşlarımız bir genel başkan yardımcımızın başkanlığında orada, her bir ildeler ve dolayısıyla oradan gelen şikayetleri, talepleri bir şekliyle belediye başkanlarımıza aktarıyorlar."



- "Kurtarma ekiplerine minnet borçluyuz"



Depremi duyduktan sonra 11 ilin valisini, belediye başkanını arayıp, durumu sorduğunu, "geçmiş olsun" ve "başsağlığı" dileklerini ilettiğini aktaran Kılıçdaroğlu, bölgeyle ilgili her türlü talebi belediye başkanlarının karşılayabileceğini ifade etti.



AK Parti Adıyaman Milletvekili Yakup Taş'ın Adıyaman'da enkaz altında olduğunu hatırlatan Kılıçdaroğlu, AK Parti Grup Başkanvekili Mustafa Elitaş'ı arayarak Taş'ın durumu hakkında bilgi aldığını söyledi.



Malatya Gündüz Bakımevi'ne ait bir görüntünün medyaya yansıdığını belirten Kılıçdaroğlu, partisinin Genel Başkan Yardımcısı Veli Ağbaba'yı arayarak, "Ne pahasına olursa olsun o insanları mutlaka bir otele yerleştirin" talimatı verdiğini aktardı.



Türkiye'nin depremin ardından seferber olduğunu vurgulayan Kılıçdaroğlu, "Yaralarımızı sarmaya çalışıyoruz. Acı bir gün. Hepimizin, milletimizin başı sağ olsun. Allah'tan ölenlere rahmet dilemek düşüyor bize. İnşallah can kaybımız fazla olmaz. Kurtarma ekipleri canla başla çalışıyor. Onlar sabaha kadar zor koşullarda çalışacaklar. Belediyeden askerlerimize, güvenlik güçlerine kadar çalışanlar var, onlara minnet borçluyuz." ifadelerini kullandı.



"DEPREM BÖLGESİNE EN KISA SÜREDE GİDECEĞİM"



Kılıçdaroğlu, açıklamasının ardından basın mensuplarının sorularını yanıtladı.



"AFAD'dan randevu istediniz mi? Deprem bölgesine gitmeyi düşünüyor musunuz?" sorusu üzerine Kılıçdaroğlu, şunları kaydetti:



"Gün, birlik günü, beraber olma, sorunlara hakim olma ve sorunları çözme konusunda güçlü bir irade ortaya koyma günü. Evet, AFAD'dan randevu talebinde bulundum. Şu ana kadar bir dönüş olmadı. Nedenini gayet iyi biliyorum. Bunlar, bugün için hiç önemli değil. Deprem bölgesine de en kısa sürede gideceğim. Şu anda oraya gittiğimiz zaman trafik tıkanabilir, çalışanların rahat çalışmaları bir şekliyle zora düşebilir. O nedenle en kısa sürede arkadaşlarımla beraber deprem bölgesine gideceğim. Onların dertlerini dinleyeceğim. Varsa ihtiyaçları, ihtiyaçların karşılanması için gerekirse AFAD'a, gerekirse diğer kuruluşlara, belediyelerimize çağrıda bulunacağız. Gün, beraber olma, birlikte olma ve yaralarımızı birlikte sarma günüdür. Çok büyük bir deprem. Acımız da çok büyük."



Dünyada pek çok ülkenin Türkiye'nin acısını paylaştığını hatırlatan Kılıçdaroğlu, "O ülkelere de yürekten teşekkür ederiz. Sonuçta bir dayanışma kültürünün uluslararası boyutta olması ayrıca bizim için de memnuniyet verici." dedi.