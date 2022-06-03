Kılıçdaroğlu'ndan, ''Ekrem İmamoğlu veya Mansur Yavaş Cumhurbaşkanı adayı olur mu'' sorusuna yanıt

CHP Genel Başkanı Kılıçdaroğlu, Cumhurbaşkanı adaylığı için şimdiye kadar 6'lı masada Ekrem İmamoğlu veya Mansur Yavaş konusunun geçmediğini söyledi.

Haberler - NTV Haber 03.06.2022 - 09:50

Kılıçdaroğlu'ndan, ''Ekrem İmamoğlu veya Mansur Yavaş Cumhurbaşkanı adayı olur mu'' sorusuna yanıt

CHP Genel Başkanı , adayı tartışmalarını değerlendirdi.

Katıldığı bir televizyon programında konuşan CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu'na İstanbul Büyükşehir Belediye Başkanı ile Ankara Büyükşehir Belediye Başkanı 'ın Cumhurbaşkanı adayları arasında olup olmadığı soruldu.

Kılıçdaroğlu, 6'lı masa toplantısında belediye başkanlarının Cumhurbaşkanı adaylığına ilişkin herhangi bir konunun gündeme gelmediğini söyledi.

CHP'li bazı isimlerin kendisini Cumhurbaşkanı Adayı olarak ilan etmesini de değerlendiren Kılıçdaroğlu, "CHP yöneticileri kendi genel başkanlarının Cumhurbaşkanı adayı olmasını isterler. Ancak temmeniden öteye geçmez, çünkü adayı liderler belirleyecek" dedi.

TÜRKİYE HABERLERİ

DAHA FAZLA GÖSTER

Sayfa Yükleniyor...