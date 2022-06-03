Kılıçdaroğlu'ndan, ''Ekrem İmamoğlu veya Mansur Yavaş Cumhurbaşkanı adayı olur mu'' sorusuna yanıt

CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu, Cumhurbaşkanı adayı tartışmalarını değerlendirdi.



Katıldığı bir televizyon programında konuşan CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu'na İstanbul Büyükşehir Belediye Başkanı Ekrem İmamoğlu ile Ankara Büyükşehir Belediye Başkanı Mansur Yavaş'ın Cumhurbaşkanı adayları arasında olup olmadığı soruldu.

Kılıçdaroğlu, 6'lı masa toplantısında belediye başkanlarının Cumhurbaşkanı adaylığına ilişkin herhangi bir konunun gündeme gelmediğini söyledi.

CHP'li bazı isimlerin kendisini Cumhurbaşkanı Adayı olarak ilan etmesini de değerlendiren Kılıçdaroğlu, "CHP yöneticileri kendi genel başkanlarının Cumhurbaşkanı adayı olmasını isterler. Ancak temmeniden öteye geçmez, çünkü adayı liderler belirleyecek" dedi.