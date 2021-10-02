Kılıçdaroğlu'ndan elektrik şirketlerine uyarı

CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu, partisinin Bolu Abant'ta düzenlediği değerlendirme toplantısında konuştu.



Kılıçdaroğlu'nun açıklamalarından satır başları şöyle:



''Gittiğiniz her yerde biz sizin oyunuza değil sorunlarınıza talibiz deyin. Bütün sorunlara talibiz. Onlar sorunlardan kaçıyorlar. Sorunları çözeceğiz. Daha onurlu bir ülkede yaşamak istiyoruz. Şunu da gittiğiniz her yerde ifade edin Türkiye'nin çözülemeyecek hiçbir sorunu yoktur. Sorunlar baskı ile tehdit ile çözülmez. Sorunlar akılla mantıkla deneyimle çözülür. CHP milletvekili olarak vatandaşlarımızın uçuruma savrulmasına izin vermeyeceğiz diyeceğiz. Freni patlamış bir kamyonda hep beraber yokuş aşağı gidiyoruz. Halkımızla beraber bu sorunları çözeceğiz.



Elektrik şirketlerine de iki sözüm var. Zam hazırlığı yapıyorlar. Onları uyarmak bizim ortak görevimizdir. Milletin sırtına çökmeye çalışırsanız elektriğe zam yapmaya kalkarsanız bunun bedelini ödeyeceksiniz. Eğer zam yapmaya kalkarlarsa gerekirse kademeli olarak tüketimi durdurmaya çağıracağız halkımızı bunun mücadelesini vereceğiz.''

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