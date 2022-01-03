Kılıçdaroğlu'ndan enflasyon açıklaması

TÜİK tarafından açıklanan enflasyon rakamlarını değerlendiren CHP lideri Kılıçdaroğlu, ''Makyajladıkları rakamlarda bile üretici enflasyonu yüzde 80'e dayanmış'' dedi.

Haberler - NTV Haber 03.01.2022 - 11:35

Kılıçdaroğlu'ndan enflasyon açıklaması

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CHP Genel Başkanı , TÜİK tarafından açıklanan enflasyon rakamlarını değerlendirdi.

CHP lideri, "Makyajladıkları rakamlarda bile üretici enflasyonu yüzde 80'e dayanmış. Bu daha az üretim, daha fazla hayat pahalılığı demek" ifadelerini kullandı.

rakamlarını sosyal medya hesabından yaptığı açıklama ile değerlendiren Kılıçdaroğlu, metal iş kolunda, işverenin teklif ettiği yüzde 17'li zam teklifine de tepki gösterdi.

Kılıçdaroğlu, "Bu gayriciddi tavrınızdan hemen vazgeçin ve emekçilerin alın terlerinin karşılığını verin" dedi.

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