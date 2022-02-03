Kılıçdaroğlu'ndan enflasyon açıklaması: Gerçeği yansıtmıyor, gerçek mutfakta

CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu, parti genel merkezinde düzenlenen 'Kadın İstihdamı Buluşması' etkinliğine katıldı.

Çıkışta gazetecilerin sorularını yanıtlayan Kılıçdaroğlu, son açıklanan enflasyon rakamlarını değerlendirdi.

TÜİK tarafından açıklanan enflasyon rakamlarının, TÜİK Başkanı'nın değişimi ile ilgili olup olmadığını bilmediğini söyleyen Kılıçdaroğlu, "Açıklanan rakam düşük, Enflasyon Araştırma Grubu'nun açıkladığı rakam bunun çok üstünde" dedi.

Kılıçdaroğlu, "Pazara, alışverişe, alışveriş merkezine gidince fiyatları zaten görüyorsunuz. Elektrik faturaları bunun en açık kanıtı. Yüzde 127 elektriğe zam gelmiş ama enflasyon oranı yüzde 50 civarında. Gerçeği yansıtmıyor, gerçek mutfakta" diye konuştu.

"SÖZLEŞMELERİ TANIMAYIZ DEMEK"

Kılıçdaroğlu, Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın, Avrupa Konseyi'nin Osman Kavala kararına ilişkin de şunu söyledi:

"Türkiye Cumhuriyeti Devleti'nin itibarına darbe vuran bir açıklamadır. Bu şunu gösteriyor, 'Bizim ülkemizde anayasa, yasalar yok, biz uluslararası sözleşmeleri tanımayız. Biz sadece kendi ülkemizde, ülkemizi dilediğimiz gibi yönetir, arzu ettiğimiz mahkemeden, arzu ettiğimiz kararı çıkartırız' anlamına geliyor."

"DEMOKRASİNİN OLMADIĞINI BÜTÜN DÜNYAYA İLAN ETTİ"



Kılıçdaroğlu, "Bu, Türkiye'nin itibarına, bugüne kadar süren bizim demokrasi mücadelemize vurulmuş ciddi bir darbe. Bu ülkede demokrasinin olmadığını biz biliyoruz ama demokrasinin olmadığını Erdoğan bütün dünyaya ilan etti. Bu da bizim açımızdan son derece kritik bir süreç" diye konuştu.

Kılıçdaroğlu, AK Parti'nin Trabzon'daki açılış töreninde kendisi hakkında konuşan çocukla ilgili, "O sevgili evladımızı çok seviyorum, gözlerinden öpüyorum. Hiç kimse merak etmesin" şeklinde konuştu.

