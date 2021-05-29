Kılıçdaroğlu'ndan 'erken seçim' ve 'yeni anayasa' açıklaması

CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu, İstanbul Büyükşehir Belediyesi (İBB) tarafından yapımı devam eden Ataköy-Olimpiyat Metro Hattı'nın Masko ve Bahariye istasyonlarının hizmete alınma töreninde konuştu.

CHP lideri Kılıçdaroğlu, CHP'li belediyelere baskılara rağmen halka hizmet verdiklerini söyledi. İBB Başkanı Ekrem İmamoğlu'nun da baskı ve tehditlere rağmen İstanbullulara hizmet verdiğini kaydeden Kılıçdaroğlu, "Bunlar bizi asla yıldıramaz. Çünkü biz Cumhuriyet Halk Partisi'yiz. Çünkü bizim dokularımızda Kuvayımilliye'nin ruhu var" dedi.



Kılıçdaroğlu, İBB'nin kaynak yetersizliğine karşı dünya üzerinde 10 metro inşaatını aynı anda sürdüren tek metropol olduğunu ifade etti.



Bununla gurur duyduklarını belirten Kılıçdaroğlu, "Aynı anda 1 milyon 600 bin haneye sosyal yardım götüreceksiniz. Bunun maliyeti de 1 milyar 200 milyon lira. Ne diyorlardı 'Sakın ha CHP'li belediyelere oy vermeyin.' Niçin? 'Gelirlerse sosyal yardımları keserler.' Ne oldu Tam tersi oldu. Bizim insani duygularımızı bilmiyorlardı ve istismar ediyorlardı. Bu tablo ters yüz edildi. 63 bin 186 öğrenciye de burs veriliyor" diye konuştu.



Kılıçdaroğlu, hiç kimsenin kimliğiyle, inancıyla, yaşam tarzıyla uğraşmadıklarını, oy veren ve vermeyen herkese eşit hizmet götüreceklerini, yoksul mahallelere pozitif ayrımcılık yapacaklarını kaydetti.

''İSTİYORSAN ERKEN SEÇİME GİRELİM''

Türkiye'nin çok önemli sorunları bulunduğunu savunan Kılıçdaroğlu, şöyle devam etti:



"Sorunun kaynağı olan bir iktidar sorun çözme kapasitesini yitirmiş demektir. Her geçen gün, vatandaşın sırtına yüklenen yük büyüyor. Vatandaş buna tahammül edemiyor. Demokrasilerde bu bağlamda yapılacak iş, halkın hakemliğine başvurmaktır. Sandığa koyacaksınız. Açıklama yapıyorlar. 'Efendim işte yeni bir anayasa yapacağım. Eğer bize destek vermezlerse referanduma gideceğiz.' Eğer sen halkın hakemliğini istiyorsan, referandum istiyorsan, gel kardeşim. Koyalım sandığı, millete soralım. Erken seçim istiyor musun, istemiyor musun? İstiyorsan erken seçime girelim. Bu kadar açık, bu kadar net. Milletten korkulmaz. Anayasa değişiklikleri, sıradan değişiklikler değildir."

YENİ ANAYASA ÇALIŞMALARI



Anayasa değişiklikleri için önce uygun ortamın olması gerektiğini ifade eden Kılıçdaroğlu, sivil ve askeri darbe dönemlerinde anayasaların yapılamayacağını savundu.



"TÜRKİYE'NİN HUZURA KAVUŞMASI LAZIM"



Darbe dönemlerinde anayasaların yapıldığı için Türkiye'nin bu halde olduğunu kaydeden Kılıçdaroğlu, "Anayasaların yapılmasındaki iklim toplumsal uzlaşmaya bağlıdır. Kimsenin kimseyi suçlayamadığı ama her düşüncenin özgürce ifade edildiği bir ortamda anayasalar hazırlanır. Bir sivil darbe döneminde, 'Gelin anayasayı yapalım. Biz oturduk beraber yaptık, siz de gelin bize destek verin.' Hangi desteği kardeşim Arzumuz şudur, Türkiye'nin normalleşmesi lazım. Türkiye'nin huzura kavuşması lazım. Türkiye'nin kavga ortamından süratle çıkması lazım. Türkiye'de cumhurbaşkanlığı makamında oturan zatın siyasi parti liderlerini tehdit etmemesi lazım. Tehdidin olduğu bir yerde anayasa mı yapılır Hangi anayasa ve kimin anayasası " ifadelerini kullandı.



Kılıçdaroğlu, halkın destek verdiği ve özgür bir ortamda anayasa yapılması gerektiğini söyledi.

İki partinin vesayeti altında bir parlamentonun olduğunu öne süren Kılıçdaroğlu, şunları kaydetti:



"Mafya bir siyasetçiyi, her ay 10 bin dolarla besliyorsa orada demokrasi olmaz. Orada insan hakları olmaz. Temiz toplum istiyoruz. Ahlaklı toplum istiyoruz, düzgün toplumu istiyoruz. Mafyadan, her ay 10 bin dolar rüşvet alan adamın olduğu bir ülkede hangi temizlikten söz edeceğiz Ben merak ediyorum. Kim bu adam Erdoğan, çağırıp İçişleri Bakanı'nı 'Ya gel arkadaş ya kim bu rezil adam Kim bu mafyaya teslim olan adam?' diye soruyor mu? Sormuyor. Böyle bir şey duydunuz mu? Duymadınız. Bir ülkenin cumhurbaşkanı, kendi atadığı bakanın 'Bir siyasetçiye 10 bin dolar rüşvet veriyorlar' dediğini duyduğu andan itibaren o cumhurbaşkanına ne yapar Temiz adamsa, ahlaklı adamsa çağırır içişleri bakanını, 'Gel kardeşim buraya. Kim bu adam Böyle bir adamın siyasette yeri yoktur' demesi lazım. Milletvekiliyse parlamentonun derhal harekete geçmesi lazım. Cumhurbaşkanlığı koltuğunu işgal eden zat, eğer o kişiyi çağırıp hesabını sormuyorsa o işe ortak demektir. Bu ne anlama gelir Devletin mafyaya teslim edilmesi anlamına gelir. Ahlakın gelmesi lazım bu topluma. Toplum ahlaklı, siyasetçiler değil."



Kılıçdaroğlu, metro açılışı için İBB yönetimini tebrik ederek, vatandaşın ayağının alışması için metro hattının belirli bir süre ücretsiz yapılmasını talep etti.