Kılıçdaroğlu'ndan faiz indirimi kararına eleştiri

Merkez Bankası'nın yaptığı faiz indirimi kararına, CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu'ndan eleştiri geldi.



Merkez Bankası'nın faiz indirimi sonrasında, yabancı yatırımcının Türkiye'den uzaklaştığını söyleyen Kılıçdaroğlu Türk Lirası'nın değerinin düşürüldüğünü öne sürdü.

Kredi faizlerinin de arttığını anımsatan Kılıçdaroğlu, kredisini ödeyemeyenlerin borçlarının varlık şirketlerine devredildiğini belirtti.

Bazı şirketlerin tefecilik yaptığını savunarak, bu durumda olanlara "Borçlarınız nedeniyle aranacaksınız, sakın ödemeyin. Seçimden sonra onlarla ben konuşacağım" diye seslendi.