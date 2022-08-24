Kılıçdaroğlu'ndan faiz indirimi kararına eleştiri

CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu, Merkez Bankası'nın yaptığı bir puanlık faiz indirimine tepki gösterdi. Sosyal medya hesabından bir video paylaşan Kılıçdaroğlu bu kararla Türkiye'nin dövize ulaşmasının zorlaştığını savundu.

Haberler 24.08.2022 - 18:08

Kılıçdaroğlu'ndan faiz indirimi kararına eleştiri

Merkez Bankası'nın yaptığı faiz indirimi kararına, CHP Genel Başkanı 'ndan eleştiri geldi. 

Merkez Bankası'nın faiz indirimi sonrasında, yabancı yatırımcının 'den uzaklaştığını söyleyen Kılıçdaroğlu Türk Lirası'nın değerinin düşürüldüğünü öne sürdü.

Kredi faizlerinin de arttığını anımsatan Kılıçdaroğlu, kredisini ödeyemeyenlerin borçlarının varlık şirketlerine devredildiğini belirtti.

Bazı şirketlerin tefecilik yaptığını savunarak, bu durumda olanlara "Borçlarınız nedeniyle aranacaksınız, sakın ödemeyin. Seçimden sonra onlarla ben konuşacağım" diye seslendi. 

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