Kılıçdaroğlu'ndan Furkan Vakfı açıklaması

Adana'da Furkan Vakfı destekçilerinin düzenlemek istediği yürüyüşe polisin sert müdahalesi tartışılıyor.



Partisinin TBMM Grup Toplantısı'nda konuşan CHP lideri Kılıçdaroğlu, olaya ilişkin "Orantısız güç kullanıldı" değerlendirmesinde bulundu.

Yürüyüş yapmanın anayasal bir hak olduğuna dikkat çeken Kılıçdaroğlu, "Cumhuriyet tarihinde ilk kez başörtülü kadınlar bu kadar ağır bir zulümle karşı karşıya kaldılar" diye konuştu.

Kılıçdaroğlu'nun açıklamalarından satır başları şöyle:

"Barışa, huzura, beraber yaşamaya ihtiyacımız var. Nevruz'un gereğini yapmaya ihtiyacımız var. Bütün vatandaşlarımıza söz veriyorum, partili olur olmaz, oy verir vermez ama bütün vatandaşların huzur içinde yaşaması benim boynumun borcudur. Boğaziçi Üniversitesi'nde tam bir garabet yaşandı. Başarılı öğrencilerin yurt dışına gitmesi lazım. Onların yurt dışı yasakları devam ediyor. Burada Boğaziçi Üniversitesi yönetimine seslenmek isterim; tepeden inme hukuksuz şekilde üniversitenin demokratik ortamını yok ediyorsanız, öğrenciler gösteri yapıyorlarsa açtıkları programları kapatacağız. Atamayla gelen, torpille gelenlerin de görevlerine son vereceğiz. Burası sıradan bir okul değil. Gösteri yapmak, hak aramak demokrasinin temel kurallarından birisidir. Furkan Vakfı'nı seversiniz sevmezsiniz onlar da yürüyüş yapmak istedi. Orantısız güç kullanıldı. Cumhuriyet tarihinde ilk kez başörtülü kadınlar böyle ağır bir zulümle karşı karşıya kaldılar.

"UYUŞTURUCU KONUSUNDAKİ HASSASİYETİMİ HERKES BİLİR"

Geçen hafta finansal, ticari, sosyal, kültürel ve politik çöküşten bahsetmiştim. Orada uyuşturucu baronları hapiste değil demiştim. Hemen İçişleri Bakanlığı açıklama yapmış.

Ya benim dediğimi anlamıyor yukarıdaki zat. Arkadaş benim söylediğim şu. Uyuşturucu baronlarını yakalayan kim? Polis. Savcılığa teslime den polis. Yargılayan kim, hakim. Hapse atan kim, hakim. Serbest bırakan kim, hakim. Peki sen niye alınıyorsun kardeşim? Polis üzerinden bizim üzerimize gelmek istiyor.

Polis kardeşlerim beni de çok iyi bilirler Soylu'yu da çok iyi bilirler benim de karakterimi çok iyi bilirler, onun da karakterini bilirler. Benim uyuşturucu konusunda ne kadar hassas olduğunu bütün herkes bilir o zat da bilir.

"HİÇBİR BANKA FAİZ İNDİRMEDİ"

İktidar ülkeye huzur getirmedi. Ülkenin bütün kaynaklarını Londra'daki bir avuç tefeciye, sonra içerideki tefeciye tahsis ettiler. O kadar büyük faiz ödüyoruz ki. Efendim biz faizi indireceğiz dedi, indirdi ama vatandaşın sırtına daha ağır bir faiz bindirdi. Hiçbir banka faiz indirmedi. Git herhangi bir bankaya bir kredi çek bakalım. Kim ödüyor faizi? Hep beraber ödüyoruz.

BAKAN NEBATİ'YE TEPKİ

Öyle bir noktaya geldik ki. Bir de Hazine ve Maliye memuru var. Bunlara bakan deyince eski bakan sanıyorlar. Bunların iradeleri yok. O kadar zavallı duruma düşmüşler ki Fransa'da 'Bir problem yaşadığınızda bize hemen ulaşırsınız. Hep beraber kavga ederiz bürokrasiyi alaşağı ederiz. Arkamızda Cumhurbaşkanı var rahat olun mevzuatı da değiştiririz' diyor. Ne için? Koltuklarını korumak için. Bürokrasinin bu kadar aşağılandığı bir dönem görmedim.''