Kılıçdaroğlu'ndan Gazze tepkisi: 21. yüzyılın en büyük ayıbı

CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu, partisinin grup toplantısında konuştu.

Kılıçdaroğlu'nun konuşmasından öne çıkanlar şöyle:

"Bu ülkeye gerçek anlamda adalet gelene kadar mücadele edeceğiz. Geçen hafta bir Cumhuriyet başsavcısının yazdığı dilekçeyi gündeme getirmiştim. Bugüne kadar kimse 'Yargı içinde çeteler oluştu.' dememiştir. Devletin temelinin sarsıldığını kabul etmeyiz. Habere erişim engeli getirdiler.

Yürekli bir savcının bunu değerlendirmesi bizim için çok değerlidir. Yeni oluşan çetelerin FETÖ çetelerine rahmet okutacak düzeyde olduğunu de belirtti. Erişim engeli getirilen konuşma metni TBMM Genel Kurulu'nda okunacak ve Meclis'in tutanaklarına geçirilecek. Erişim engeli getirilince Kılıçdaroğlu konuşmayacak sanıyorlar. Sizin feriştahınız gelse bizi susturamaz.

HASTANE SALDIRISINA TEPKİ

Filistin'de çocuklar ve yaşlılar öldürülüyor. Kendilerini uygar dünyanın temsilcisi olarak gören ülkelerin yöneticileri ne yapıyor? 2 bini aşkın çocuk katledildi. Hastane bombalanır mı? Bir insanın gözü dönmüşse ve artık bir şey görmüyorsa, Netanyahu için söylüyorum hastaneyi de bombalarlar. Bunun bütün dünyanın gözü önünde yapılması 21. yüzyılı için en büyük ayıplardan biridir. Hastane bombalanacak ve kimsenin sesi çıkmayacak.

"ORTADOĞU'DA DIŞLANIYORUZ"

Türkiye eskiden dış politikada ağırlığı olan bir ülkeydi. Şimdi arabuluculuk teklifini kimse görmüyor. Türkiye geçmişte sorunları çözmeye talip olmazdı, sorunları çözmesi için davet edilirdi. Sözü dinlenen bir Türkiye'den Ortadoğu'da dışlanan bir ülke haline geldik. Arabuluculuk rolünü şimdi Katar'a verdiler.

ABD bölgeye uçak gemisi gönderdi. Erdoğan 'Ne işi var orada?' diyor. Ben de sormaz mıyım, 'Senin damadının ne işi var uçak gemisinde?' diye.

Rüşvet aldığı herkes tarafından bilinen bir adamı büyükelçi olarak atarsanız Türkiye'ye kimse güvenmez. Papazı tıpış tıpış teslim ettin, sana bir daha kim güvenecek. İstanbul'da bir cinayet işlenecek, kalkacaksınız davayı cinayeti işleyene teslim edeceksiniz. Mavi Marmara'yı göndereceksiniz, sonra bana mı sordunuz giderken diyeceksiniz."