Kılıçdaroğlu'ndan gençlere 14 Mayıs mesajı: Türkiye'nin kaderini siz değiştireceksiniz

Millet İttifakı Cumhurbaşkanı adayı ve CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu seçime 5 gün kala mitinglerine devam ediyor. Bolu ve Düzce ziyaretinin ardından Kılıçdaroğlu'nun son durağı Sakarya oldu.

Kılıçdaroğlu, Sakarya Demokrasi Meydanı'nda düzenlenen mitingde yaptığı konuşmada, ülkeye iyiliği, sevgiyi, barışı, adaleti ve insan haklarını getireceğini söyledi.

Adaletsizliğe, haksızlığa uğrayanlara kapılarının açık olacağını anlatan Kılıçdaroğlu, büyük endişelerin ve ekonomi anlamda büyük sıkıntıların yaşandığını belirtti.



Kılıçdaroğlu, 6 liderin görevinin, cumhurbaşkanı yardımcılarıyla ülkenin sorunlarını çözmek olduğunu aktararak, "Biz paraya pula talip değiliz. 85 milyonun sorunlarına talibiz ve o sorunları çözeceğiz. Parayla pulla çok çok şükür bir ilgimiz yok. Kul hakkı yemedim, kul hakkı yedirtmeyeceğim. Ben bunu söylüyorum, onlar da söylesinler, neden demiyorlar." diye konuştu.



Devlet aklını ve devlette liyakati esas alacaklarını dile getiren Kılıçdaroğlu, KHK'lılar, atanamayan uzman çavuşlar, memurlar, çiftçiler Türkiye'de kim hangi sorunu yaşıyorsa hepsini çözeceklerini kaydetti.



Kılıçdaroğlu, bürokratik hayatının bir şeyler bulma amacıyla mercek altına alındığını savunarak, şöyle devam etti:



"Bulamazsın kardeşim. Kul hakkı yemedik, boğazımızdan aşağı haram lokma inmedi. Dolayısıyla 'Kul hakkı yemedim, kul hakkı yedirmem' diye rahat söylüyorum ve söylemeye de devam edeceğim. Size şu sözü veriyorum ve altını çiziyorum. 85 milyonun cumhurbaşkanı olacağım, hiçbir ayrım yapmadan. Kimseyi ayırmayacağım, ötekileştirmeyeceğim, kimseye kem gözle bakmayacağım, kimseye kin ve öfke duymayacağım. Tam tersine adalet neyi gerektiriyorsa öyle davranacağım çünkü artık bizim adalete, huzura, işe, aşa ihtiyacımız var."

