Kılıçdaroğlu'ndan gençlere mesaj

CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu, Twitter hesabından gençlere seslendi.

''SAKIN KAVGA ETMEYİN, PROVOKE OLMAYIN''

Kılıçdaroğlu, ''Gelecek aylarda her türlü provokasyona maruz kalacağız. Ne olursa olsun, kavga etmeyeceksiniz. İnançlısı, inançsızı, imam hatiplisi, şortlusu, başörtülüsü... Ne olursanız ve kim olursanız olun, bir ortak noktanız var: Gençliğiniz çalındı" ifadelerini kullandı.

''SİYASİ HAYATIMIN SONUNA GİDERKEN HEDEFİM GENÇLERE BORCU ÖDEMEK"

"Bu ülkenin size bir gençlik borcu var. Hedefim, siyaset hayatımın sonuna giderken, olabildiğince o borcu telafi etmektir" diyen CHP Genel Başkanı Kılıçdaroğlu, "Onun için gelecek aylarda ne olursa olsun, sakın kavga etmeyin. Sakın provoke olmayın'' mesajını paylaştı.

CHP lideri, ''Siz barıştınız benim görevim de bu barışı korumaktır" ifadesini kullanarak bunun için Edirne'den Kars'a ülkenin her kilometrekaresine ayak basacağını söyledi.

