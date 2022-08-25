Kılıçdaroğlu'ndan Gülşen'in tutuklanmasına tepki

CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu, şarkıcı Gülşen'in tutuklanmasına sosyal medyadan tepki gösterdi.



Türkiye'de uzun bir süredir farklı hayat tarzlarına sahip gençler arasında barış rüzgarları estiğini belirten Kılıçdaroğlu, "Amacını aşmış bir şakayı alıp, gençlerimizi birbirine düşürmektir hedef." ifadesini kullandı. İktidarın bunu kullandığını da vurgulayan Kılıçdaroğlu, "Gençlere sesleniyorum, bu adaletsiz düzenin sonu geliyor. Sizleri kışkırtarak bu ülkeyi yönetmeye çalışıyorlar." dedi. Soruşturmayı yürüten savcı ile tutuklama kararı veren hakime de seslenen CHP Lideri, "Hukuka, adalete ihanet etmeyin. Sanatçıyı hemen serbest bırakın." ifadesini kullandı.