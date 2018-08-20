CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu, ekonomi yazarı Güngör Uras'ın vefatı dolayısıyla ailesine başsağlığı diledi.
CHP'den yapılan açıklamaya göre, Kılıçdaroğlu, ekonomi yazarı Güngör Uras'ın eşi Nuran Uras'ı telefonla aradı.
Kılıçdaroğlu, Uras'a Allah'tan rahmet, ailesine ve sevenlerine başsağlığı ve sabır diledi.
Kılıçdaroğlu'ndan Güngör Uras'ın eşine taziye telefonu
Anadolu AjansıTürkiye
CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu, Nuran Uras'ı telefonla arayarak başsağlığı diledi.
CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu, ekonomi yazarı Güngör Uras'ın vefatı dolayısıyla ailesine başsağlığı diledi.