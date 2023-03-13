Kılıçdaroğlu'ndan 'HDP'ye ziyaret' açıklaması

Türkiye, 14 Mayıs'ta sandığa gitmek için gün sayarken ittifak görüşmeleri, milletvekilliği aday adaylığı süreçleri ve liste hazırlıkları da hız kazandı.

CHP Genel Başkanı ve Millet İttifakı'nın Cumhurbaşkanı adayı Kemal Kılıçdaroğlu da T24'ün sorularını yanıtladı.

HDP ile görüşme ne zaman sorusuna yanıt veren Kılıçdaroğlu, "HDP'nin değerli Eş Genel Başkanlarıyla görüşeceğim. Arkadaşlarım planlamayı yapıyorlar." dedi.



MHP Genel Başkanı Devlet Bahçeli'nin "Amed diye bir yer yoktur. Amedspor diye bir kulüpten de bahsedilemeyecektir." sözlerini de değerlendiren Kılıçdaroğlu, "Amedspor'un isminin Amedspor olduğunu yeni mi duymuşlar." dedi.

SEÇİM HAZIRLIKLARI

Millet İttifakı kanadında ise seçim hazırlıkları devam ediyor. CHP'de milletvekilliği aday adaylığı süreci de başladı.

Parti genel sekreterliğinden il örgütlerine gönderilen yazıya göre, 30 bin lira olarak belirlenen başvuru için kadınlar, gençler ve yüzde 40 veya üzeri engeli bulunanlar 15 bin lira ödeyecek.

İYİ Parti'de ise milletvekilliği aday adaylığı başvuruları Çarşamba gününden itibaren alınacak.

