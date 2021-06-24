Kılıçdaroğlu'ndan hükümete dış politika eleştirisi

Hükümetin dış politikasını eleştiren CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu ''Suriye ile başırıp insanlık dramına son vereceğiz'' dedi.

NTV Haber 24.06.2021 - 11:49

Kılıçdaroğlu'ndan hükümete dış politika eleştirisi

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CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu, Kocaeli'de ''Kanaat Önderleri, Muhtarlar ve STK Buluşması'' programında konuştu.

Kılıçdaroğlu, konuşmasında hükümetin dış politikasını eleştirdi.

''İKTİDARA GELDİĞİMİZDE SURİYE İLE KAVGA BİTECEK''

Türkiye'de 6 milyon Suriyeli olduğunu hatırlatan CHP lideri Kılıçdaroğlu, ''İktidara geldiğimizde Suriye ile kavgayı bitireceğiz, onları kendi ülkelerine göndereceğiz. Bu ırkçılık değil. Bütün bu insanlık dramını sonlandıracağız'' diye konuştu.

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