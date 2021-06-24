Kılıçdaroğlu'ndan hükümete dış politika eleştirisi

CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu, Kocaeli'de ''Kanaat Önderleri, Muhtarlar ve STK Buluşması'' programında konuştu.



Kılıçdaroğlu, konuşmasında hükümetin dış politikasını eleştirdi.



''İKTİDARA GELDİĞİMİZDE SURİYE İLE KAVGA BİTECEK''



Türkiye'de 6 milyon Suriyeli olduğunu hatırlatan CHP lideri Kılıçdaroğlu, ''İktidara geldiğimizde Suriye ile kavgayı bitireceğiz, onları kendi ülkelerine göndereceğiz. Bu ırkçılık değil. Bütün bu insanlık dramını sonlandıracağız'' diye konuştu.

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