Kılıçdaroğlu'ndan hükümete emekli zammı tepkisi

CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu, emeklilere yapılan zam üzerinden hükümete tepki gösterdi.



Kılıçdaroğlu, beraberindeki bazı genel başkan yardımcıları ile Tüm İşçi Emeklileri Dul ve Yetimleri Derneğini (TÜMEMEKDER) ziyaret ederek, Dernek Başkanı Satılmış Çalışkan'la bir süre görüştü.



Görüşme sonrası Kılıçdaroğlu ve Çalışkan gazetecilere açıklamalarda bulundu.



Hükümetin asgari ücreti artırdığını hatırlatan Kılıçdaroğlu, "Hazine Maliye Bakanı dedi ki 'Asgari ücretlide yüzde 50 zam yaptık, şimdi sıra emeklilere geldi.' Bütün emekliler, onlar da doğal olarak yüzde 50'lik bir zam bekliyorlardı ama bu olmadı, hangi gerekçe ile olmadı bilmiyorum" değerlendirmesinde bulundu.

Sayıları 10 milyonu bulan emekli vatandaşlara seslenen Kılıçdaroğlu, şunları söyledi:

"Sizden ricam, bütün emeklilerden ricam, geçinemiyorsanız, şikayet ediyorsanız, torununuza harçlık veremiyorsanız, kahveye oturup çay içemiyorsanız, lokantada yemek yiyemiyorsanız, bir tatil yapamıyorsanız, hesabını demokratik yollardan sormak sizin göreviniz zaten. Eğer bir sosyal devlette yaşıyorsanız, bu devletin 'Demokratik, laik, sosyal hukuk devletidir' diye bir tanımı Anayasa'da yer almışsa, sizin kendi hakkınızı ve hukukunuzu demokratik yollarla aramanız gerekiyor."

"KİM NASIL GEÇİNECEK?"



Türk-İş'in açıkladığı açlık sınırı rakamının 4 bin 13 lira olduğunu anımsatan Kılıçdaroğlu, bu rakamın yoksulluk değil, açlık sınırı olduğunu tekrarladı.



Hükümetin, 2 bin 500 liraya yükseltilen emekli aylığının yeterli olmadığını belirten CHP Genel Başkanı Kılıçdaroğlu, sözlerini şöyle sürdürdü:



"2 bin 500 lirayla kim nasıl geçinecek? Sizler bu ülkenin büyümesine ve kalkınmasına katkıda bulundunuz. Günün 8 saati çalıştınız, yeri geldi tatillerde çalıştınız, milli geliri büyüttünüz, emekli oldunuz size insanca yaşayacağınız bir aylığın bağlanması gerekiyor ama bu imkan size verilmedi. Bu imkan size verilsin diye ben ve arkadaşlarım buradayız, sizin hakkınızı ve hukukunuzu savunmak için."

