Kılıçdaroğlu'ndan hükümete sığınmacı tepkisi

CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu, partisinin grup toplantısında konuştu.

Kılıçdaroğlu'nun açıklamalarından öne çıkanlar şu şekilde:

"Çay üreticilerini ve fındık üreticilerini mahvetmeye kararlıyız diyorlar. Çay kanunu teklifimiz muhalefet tarafından reddedildi. Rize'de kaçak çayla mücadele edeceğime söz verdim.

Hayat pahalılığı malum, gidişat çok kötü. En büyük dramı yaşayanlar emekliler. Torunlarına rahat bir harçlık verebilsinler diye, emeklilere asgari ücretin neti tutarında ikramiye verelim dedik. Beşli çeteye verdiğinin binde birini verecek, çok değil.

Gerçekten vatandaşın durumu iyi değil. Bu derin sorunu bunlar çözemezler, çünkü devleti yönetemiyorlar. Ama milletin gözü açıldı.

Suriyeli sığınmacılara değinmek istiyorum. Şu yönetim anlayışına bakar mısınız. Bir gün uyandılar 24 saatte Emevi Camisinde namaz kılarız dediler. Bırakın gitmeyi 3 milyon 800 bin Suriyeli Türkiye’ye geldi. Gitmek istiyorlar daha iyi ülkelere. Avrupalılar masaya oturdular, bunlar sizin toprağınızda kalsın biz para verelim dediler.

Gittiler geri kabul anlaşmasını imzaladılar. Suriyeliler şu anda Türkiye’de hapis. Gitseler yakasından tutup geri Türkiye’ye getirirler. Biz Suriyelilere bakmak zorunda mıyız? 50 milyar dolar harcandı. Hangi Suriyelilere verildi. 50 milyar doları Suriyelilere versen hepsi ülkede han hamam sahibi olurdu.



Çıkıyor “Biz göndermeyeceğiz” diyor. Afganistan, Irak’tan gelenlerin kim olduğunu bilmiyoruz ama “Bunları göndermeyeceğiz” diyor. Belli ki bir anket yaptı bu beyefendi. Baktı ki vatandaş gitmesini istiyor. Çıktı bu sefer “Bizi yalnız bıraktılar” diyor.

Geri Kabul anlaşmasını yapan Bay Kemal miydi? Milyonlarca Suriyeliyi alan Bay Kemal miydi? Çıktı, “Geri dönmeleri için elimizden geleni yapacağız” dedi. Bu nasıl bir omurga ya.

Bizim sınır kapımızı yol geçen hanına döndüren Süleyman Soylu'dur. Onun bütün işi uyuşturucu baronlarıyla fotoğraf çektirmek.

Biz Suriyeli kardeşlerimizi, can ve mal güvenliklerini sağlayarak kendi rızalarıyla ülkelerine göndereceğiz. Biz ırkçılık yapmayacağız."