Kılıçdaroğlu'ndan 'İBB'ye teftiş' açıklaması

İçişleri Bakanlığı tarafından İstanbul Büyükşehir Belediyesi'nde (İBB) başlatılan teftişe ilişkin konuşan CHP lideri Kılıçdaroğlu, ''Belediye başkanının MİT'i mi var? İstanbul'da seçimi kaybetmeyi hazmedemediler'' dedi. İBB Başkanı Ekrem İmamoğlu'nun açığa alınma olasılığı olup olmadığı sorusuna da yanıt veren Kılıçdaroğlu, müfettişin öyle bir rapor veremeyeceğini belirtti.

Haberler - NTV Haber 28.12.2021 - 10:38

Kılıçdaroğlu'ndan 'İBB'ye teftiş' açıklaması

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İBB Başkanı İmamoğlu'dan 'teftiş' açıklaması

İBB Başkanı İmamoğlu'dan 'teftiş' açıklaması

CHP Genel Başkanı , gazetelerin Ankara temsilcileriyle bir araya geldi.

İçişleri Bakanlığı tarafından Büyükşehir Belediyesi'nde (İBB) başlatılan teftişe ilişkin konuşan CHP lideri, belediyelere alınan tüm personelin iyi hal belgelerinin savcılıklar tarafından verildiğini belirtti.

''BELEDİYE BAŞKANININ İSTİHBARAT TEŞKİLATI MI VAR?''

Kılıçdaroğlu, şöyle konuştu:

''İstanbul'da seçimi kaybetmeyi hazmedemediler. Belediye başkanının MİT'i mi var? Belediyeler işe alımı adli sicil kaydı ile yapıyor, kaydı belediye mi veriyor? Normalde ilgili kamu kuruluşu, 'Şu kişinin, şu nedenle istihdamı sakıncalıdır' diye uyarılır.''

EKREM İMAMOĞLU AÇIĞA ALINIR MI?

İktidarın gündemi değiştirmek istediğini belirten CHP lideri, İBB Başkanı 'nun açığa alınma olasılığı olup olmadığı sorusuna ise ''Müfettiş öyle bir rapor veremez'' yanıtını verdi.

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