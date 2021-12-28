Kılıçdaroğlu'ndan 'İBB'ye teftiş' açıklaması

CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu, gazetelerin Ankara temsilcileriyle bir araya geldi.



İçişleri Bakanlığı tarafından İstanbul Büyükşehir Belediyesi'nde (İBB) başlatılan teftişe ilişkin konuşan CHP lideri, belediyelere alınan tüm personelin iyi hal belgelerinin savcılıklar tarafından verildiğini belirtti.

''BELEDİYE BAŞKANININ İSTİHBARAT TEŞKİLATI MI VAR?''

Kılıçdaroğlu, şöyle konuştu:



''İstanbul'da seçimi kaybetmeyi hazmedemediler. Belediye başkanının MİT'i mi var? Belediyeler işe alımı adli sicil kaydı ile yapıyor, kaydı belediye mi veriyor? Normalde ilgili kamu kuruluşu, 'Şu kişinin, şu nedenle istihdamı sakıncalıdır' diye uyarılır.''

EKREM İMAMOĞLU AÇIĞA ALINIR MI?



İktidarın gündemi değiştirmek istediğini belirten CHP lideri, İBB Başkanı Ekrem İmamoğlu'nun açığa alınma olasılığı olup olmadığı sorusuna ise ''Müfettiş öyle bir rapor veremez'' yanıtını verdi.