Kılıçdaroğlu'ndan iktidara beyin göçü eleştirisi

CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu, İstanbul'da partisinin düzenlediği Dijital Emek Çalıştayı'nda konuştu. Gündeminde batılı ülkelere yönelik beyin göçü vardı. İktidarı eleştirdi. Gençlerin ekonomik nedenlerle yurtdışına gittiğini söyledi.

CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu, CHP Emek Bürosu ile İstanbul Planlama Ajansı (İPA) işbirliğinde İPA Florya Kampüsünde düzenlenen "Dijital Emek 4.0" çalıştayına katılarak konuşma yaptı.

"DAHA DÜŞÜK BİR GELİRE MAHKUM EDİLİYORLAR"

Kılıçdaroğlu'nun gündeminde batılı ülkelere beyin göçü vardı. En yetenekli kişilerin yurt dışına gittiğini ifade eden Kılıçdaroğlu, "Neden yurt dışına gitmek istiyorlar" sorusuna yanıt verdi.

"Bizim çocuklarımız bizden daha iyi bir eğitim aldıkları halde bizden daha düşük bir gelire mahkum ediliyorlar" diyen Kılıçdaroğlu, gençlerin burada ev ve araba sahibi olamadıklarını düşündükleri için gittiğini ifade etti.

Kılıçdaroğlu, "Gelişmiş bütün ülkeler sıfır maliyetle en değerli genç evlatlarımızı kendi ülkelerine alıyorlar" dedi.